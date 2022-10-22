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В Британии Сунак собрал необходимое количество голосов, чтобы стать претендентом на пост премьера - Sky News

22 октября, 2022 суббота
07:36
Мир

Эксминистр финансов Великобритании Риши Сунак получил поддержку более 100 депутатов от Консервативной партии и официально стал претендентом на должность премьера

Об этом сообщает Sky News.

По информации издания, более 100 депутатов Консервативной партии поддержали эксминистра финансов Риши Сунака в борьбе за пост лидера партии и премьера. Он автоматически возглавит правительство, если другие кандидаты не наберут более 100 голосов.

Официально об участии также объявила лидер Палаты общин Пенни Мордонт. Ожидается, что в гонке примет участие и экс-премьер Борис Джонсон. По словам одного из его союзников Джеймса Даддриджа, бывшего лидера консерваторов поддерживают 67 депутатов. Однако он убежден, что Джонсон преодолеет барьер в 100 голосов.

  • 20 октября, премьер Британии Лиз Трасс объявила об отставке после 6 недель пребывания в должности.
  • 21 октября министр обороны Британии Бен Уоллес заявил , что не будет бороться за пост премьера и склоняется к кандидатуре Бориса Джонсона.

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Борис Джонсон
консерваторы
Великобритания
Лиз Трасс
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