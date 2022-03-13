В Британии считают, что ракетный удар россиян по Яворивскому полигону является "значительной эскалацией"
Британское правительство считает "значительной эскалацией" ракетный удар по центру миротворчества и безопасности на Яворовщине
Об этом заявил министр правительства Великобритании Майкл Гоув, сообщает The Guardian.
"Мы знаем, что у Владимира Путина нет моральных ограничений, когда речь идет о действиях, которые он готов совершить, и он раздвигает границы в военном плане", - сказал он.
По его словам, ракетный удар по военной базе во Львовской области является "значительной эскалацией".
"Мы уже видели злоупотребление гуманитарными коридорами. Россияне говорят, с одной стороны, им позволено уехать, но когда люди пытаются уехать, их убивают и бомбят", - заметил Гоув.
- Напомним, утром 13 марта россияне обстреляли Международный центр миротворчества и безопасности на Яворовщине. В настоящее время известно, что в результате атаки погибли 35 человек, еще 134 госпитализированы с разной степенью поражения.
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