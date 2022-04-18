В Британии разработали приветственное пособие для украинских беженцев
Правительство Британии опубликовало руководство, чтобы помочь устроиться беженцам из Украины
Об этом пишет сайт sthelens.gov.uk.
Руководства доступны на украинском, русском и английском языках.
Они рассказывают о том:
- что следует знать в первые несколько дней;
- как привыкнуть к жизни в Великобритании;
- как найти дом;
- доступ к основным государственным услугам, таким как здравоохранение;
- найти работу;
- уход за детьми;
- образовательные услуги;
- информацию для прибывающих по программе "Дом для Украины".
Также можно скачать информацию о Британский Красный Крест. Сообщают, что она будет полезна гражданам Украины, недавно прибывшим в Великобританию, чтобы понять свои права и узнать услуги, к которым они могут получить доступ.
- Напомним, 16 апреля Борис Джонсон сообщил, что дальнейшую военную помощь Украина получит в течение нескольких дней.
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