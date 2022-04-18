В Британии разработали приветственное пособие для украинских беженцев

Об этом пишет сайт sthelens.gov.uk.



Руководства доступны на украинском, русском и английском языках.

Они рассказывают о том:

что следует знать в первые несколько дней;

как привыкнуть к жизни в Великобритании;

как найти дом;

доступ к основным государственным услугам, таким как здравоохранение;

найти работу;

уход за детьми;

образовательные услуги;

информацию для прибывающих по программе "Дом для Украины".

Также можно скачать информацию о Британский Красный Крест. Сообщают, что она будет полезна гражданам Украины, недавно прибывшим в Великобританию, чтобы понять свои права и узнать услуги, к которым они могут получить доступ.