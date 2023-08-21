В Британии разрабатывают тест, который позволит ускоренно идентифицировать детские заболевания

Это исследование было опубликовано в журнале Cell Press Med.

В имперском колледже Лондона говорят, что изучение генов в крови может ускорить диагностику, а разработка теста находится на ранней стадии.

Если тест подтвердит свою эффективность и испытания будут успешными, то такой тест может уменьшить чрезмерное использование антибиотиков, часто назначаемых больным детям, даже если они лечат только бактериальные инфекции, а не вирусы, что способствует выработке иммунитета у вирусов к препаратам. Тогда лекарства больше не эффективны в лечении инфекций, для борьбы с которыми они были разработаны.

Закономерность

В девяти европейских странах 75% детям с лихорадкой не был поставлен диагноз.

Соавтор исследования доктор Мирсини Кафора сказала, что выяснение основной причины лихорадки может быть "наибольшей проблемой" даже с помощью лучших доступных тестов, а для получения результата может потребоваться от нескольких часов до недель.

Такие задержки в диагностике и назначении пациентам правильного лечения могут быть опасны для жизни, когда речь идет о смертельных заболеваниях, таких как сепсис, туберкулез и пневмония.

В разработке нового теста предполагается подход определения, какие гены включаются и выключаются в ответ на ряд болезней при анализе данных тысяч пациентов, в том числе 1000 детей с инфекционными или воспалительными заболеваниями (грипп, малярия, кишечная палочка, менингит и артрит).

Результаты

Исследователи утверждают, что человеческое тело нуждается в одинаковом наборе генов для борьбы с болезнями, поэтому могут использовать это как основу для их тестирования.

Исследование уже показывает, что новый подход более чем на 90% точный, но исследовательская группа подчеркивает, что еще много работы нужно сделать, прежде чем тест можно будет использовать на практике.

"Предстоящий диагностический тест, основанный на этом подходе, может помочь обеспечить правильное лечение нужному пациенту в нужное время, одновременно оптимизируя использование антибиотиков и сокращая длительное время диагностики воспалительных заболеваний", - сказал доктор Кафору, старший преподаватель Имперского колледжа.

Сейчас его опробуют на тысячах пациентов в больницах Европы, Африки и Азии. Исследователи говорят, что испытания помогут узнать, насколько это может улучшить способы диагностики, которые используют в клиниках.

Возможность быстро диагностировать основную причину лихорадки или болезни ребенка является "святым Граалем", – сказал профессор Дэмиан Роланд, детский врач неотложной помощи из Университетской больницы Лестера.

Новый подход к диагностике заболеваний у детей может помочь врачам подобрать правильное лечение вдвое быстрее, говорят исследователи.