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В Британии рассказали, как помогают Украине отбивать кибератаки России

1 ноября, 2022 вторник
19:26
Технологии хакер

Великобритания публично признала, что с начала российского военного вторжения она помогает Киеву отбивать кибератаки России

Об этом сообщает BBC.

Великобритания обнародовала детали программы помощи Украине по защите от российских хакеров. Киберпрограмма под названием "Украина" была внедрена вскоре после вторжения России в феврале для защиты от участившихся кибератак. Лондон долгое время работал с Киевом над киберзащитой, но именно после начала войны переключился на оказание прямой помощи.

В первую очередь Великобритания помогала государственным органам Украины защищаться от хакеров, ограничивала доступ к жизненно важным сетям и критической инфраструктуре, а также поставляла передовое аппаратное и программное обеспечение для поддержки кибербезопасности, например брандмауэры.

Как пишет корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Гордон Корера со ссылкой на источники в силовых структурах, российские хакерские атаки шли волнами, и во второй половине прошлого года участились, поскольку Москва готовилась к вторжению.

Согласно источникам, следующая волна должна была нарушить работу правительственных министерств Украины примерно в январе и феврале. Судя по всему, Россия, вероятно, не пыталась уничтожить телекоммуникационные и энергетические сети Украины, потому что надеялась использовать их в своих целях.

Сообщается, что в первые месяцы войны российские спецслужбы пытались использовать базы данных в поисках личной информации на уровне сел, районов и городов. Таким образом, российская разведка, возможно, пыталась идентифицировать и найти украинских чиновников.

Хотя Россия всегда отрицала факт кибератак, по данным британских источников, за хакерами стоят все три основных разведывательных спецслужбы России, причем наиболее активной считается военная разведка ГРУ.

Британские эксперты признают, что атаки российских хакеров часто отличаются изощренностью и технической продвинутостью. Но и это не позволяло им добиться цели и уничтожить заданные цели.

  • Напомним, сегодня, 1 ноября, Минобороны Украины опровергло фейк о взломе системы ситуационной осведомленности ВСУ, который распространили российские СМИ. МОУ сообщает, что система работает стабильно, данные надежно защищены, и несанкционированные проникновения не зафиксированы.

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Россия
кибератаки
война с Украиной
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