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В Британии прошли подготовку уже более 20 тысяч военных из Украины

30 августа, 2023 среда
15:45
Война с Россией

По состоянию на конец августа на полигонах Великобритании уже более 20 тысяч украинских военных прошли подготовку

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что перед учениями все украинские военнослужащие получили необходимое снаряжение и вещевое обеспечение. Украинским армейцам выдают все, что пригодится им как во время тренировок, так и на фронте.

"Это не только форма и обувь для лета и зимы, бронежилеты и шлемы, но и тактические очки, рукавицы, аптечки, спальники и кариматы, а также удобные и прочные рюкзаки и сумки, чтобы все это перевозить", - добавляют в Генеральном штабе .

Кроме того, все вещи военные получили в рамках многонациональной тренировочной операции "Интерфлекс". Таким образом, Великобритания осуществляет действенную и весомую поддержку Украины в ее борьбе против вторжения России.
В Генштабе подчеркивают, что поддержка страны уже превысила сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (почти 3 млрд долларов).
  • По состоянию на 15 июля 2023 г. в Великобритании в рамках программы Op Interflex прошли подготовку 18 тысяч украинских пехотинцев.
  • А на август около 900 украинских морских пехотинцев завершили шестимесячный курс обучения в Великобритании: среди полученных навыков – десантные морские операции на малых катерах и пляжные рейды
  • Кроме того, на август во Франции прошли подготовку 6 тыс. украинских военнослужащих в рамках плана по обучению бойцов ВСУ.
военные силы Украины
Военные новости
Великобритания
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