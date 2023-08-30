В Британии прошли подготовку уже более 20 тысяч военных из Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что перед учениями все украинские военнослужащие получили необходимое снаряжение и вещевое обеспечение. Украинским армейцам выдают все, что пригодится им как во время тренировок, так и на фронте.

"Это не только форма и обувь для лета и зимы, бронежилеты и шлемы, но и тактические очки, рукавицы, аптечки, спальники и кариматы, а также удобные и прочные рюкзаки и сумки, чтобы все это перевозить", - добавляют в Генеральном штабе .

Кроме того, все вещи военные получили в рамках многонациональной тренировочной операции "Интерфлекс". Таким образом, Великобритания осуществляет действенную и весомую поддержку Украины в ее борьбе против вторжения России.

В Генштабе подчеркивают, что поддержка страны уже превысила сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (почти 3 млрд долларов).