В Британии прошли подготовку около 5 тысяч бойцов ВСУ, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВСУ .

"Они (военные, - ред.) получили базовые знания, умения и навыки тактической медицины, инженерной, огневой, психологической и тактической подготовки, включая ведение наступательных и оборонных действий в урбанизированной местности", - говорится в сообщении.

Программа по обучению украинских военных получила название INTERFLEX. К ней присоединились инструкторы из Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Великобритании и Украины.

Отмечается, что в ближайшее время обучение расширят и откроют программу по подготовке младших командиров воинских частей и подразделений ВСУ.

8 августа минобороны Финляндии сообщило, что страна направляет около 20 инструкторов на учебную поддержку , организованную в Великобритании. "Цель – научить базовым военным навыкам около 10 тысяч украинских добровольцев, обучение состоится в этом году", – говорится в сообщении.

10 августа Дания заявила, что присоединится к обучению украинских военных в Британии.

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