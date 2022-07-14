Об этом сообщает BBC.

Первое место во втором туре выборов снова занял экс-министр финансов Риши Сунак со 101 голосом. Второе и третье место заняли бывшая глава Минобороны Пенни Мордонт и действующая глава внешнеполитического ведомства Лиз трасс, они набрали 83 и 64 голоса соответственно.

Замыкают список прошедших в следующий тур выборов министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кэми Баденох (49 голосов) и член парламента Британии Том Тугендат (37 голосов).

13 июля во второй тур в борьбе за кресло Джонсона прошли 6 претендентов.

В Британии продолжаются внутрипартийные выборы консерваторов для замены ушедшего в отставку Бориса Джонсона 4 июля.

К борьбе за должность выступили 11 кандидатов, среди которых последней присоединилась глава МИД Лиз Трасс. Согласно данным букмекеров, бывший глава минфина Риши Сунак лидирует после того, как объявил о своей кандидатуре, и остается в лидерах по сей день.

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