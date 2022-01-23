В Британии прокомментировали возможность отправки своих военных в Украину

Об этом сообщает Sky News .

По его словам, Британия готова поддерживать Украину, однако не будет отправлять в нашу страну своих военных в случае российского вторжения.

"Крайне маловероятно, что мы это сделаем, но могу сказать, что мы готовы и участвуем в программах обучения, чтобы поддержать украинцев", - сказал Доминик Рааб, отвечая на вопрос, отправит ли Британия своих военных в Украину, если Россия совершит вторжение на ее территорию.

Он добавил, что Великобритания будет поддерживать Украину вместе с международным сообществом и союзниками по НАТО.

"Будут очень серьезные последствия, если Россия попытается двинуться дальше и вторгнуться или установить марионеточный режим", - сказал Рааб.