В Британии прокомментировали возможность отправки своих военных в Украину
Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб назвал маловероятной отправку военных в Украину в случае российского вторжения
Об этом сообщает Sky News .
По его словам, Британия готова поддерживать Украину, однако не будет отправлять в нашу страну своих военных в случае российского вторжения.
"Крайне маловероятно, что мы это сделаем, но могу сказать, что мы готовы и участвуем в программах обучения, чтобы поддержать украинцев", - сказал Доминик Рааб, отвечая на вопрос, отправит ли Британия своих военных в Украину, если Россия совершит вторжение на ее территорию.
Он добавил, что Великобритания будет поддерживать Украину вместе с международным сообществом и союзниками по НАТО.
"Будут очень серьезные последствия, если Россия попытается двинуться дальше и вторгнуться или установить марионеточный режим", - сказал Рааб.
- Напомним, 22 января Посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что в случае реальной угрозы вторжения РФ Украина может пригласить свою территорию британских военных.
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