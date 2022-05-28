В Британии проходят обыски в домах попавших под санкции родственников россиян, - BBC

Об этом сообщает BBC .

По данным издания, в национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) было создано специальное подразделение, целью которого является создание трудностей для попавших под санкции россиян. NCA уже провело три обыска в домах людей, являющихся родственниками или принадлежащих к близкому окружению попавших под санкции россиян.

Новая группа называется K-Cell, а глава разведуправления NCA Стив Смарт заявил, что подразделение имеет полный спектр инструментов, позволяющий бороться с попытками обойти санкции.

По данным BBC, 17 мая его сотрудники провели обыск в квартире, принадлежащей российскому олигарху, попавшему под санкции. Поводом явилось то, что один из членов его семьи получил на свой счет перевод на сумму 400 тыс. фунтов.

В другом имении нашли семь спален с ванными комнатами на трех этажах, внутренний лифт, прозрачный рояль в гостиной и подземный гараж. А в марте в доме еще одного олигарха полицейские обнаружили и изъяли несколько десятков тысяч фунтов наличными и арестовали счет на 1,5 млн фунтов.

По информации BBC, в санкционные списки в Британии внесено более 1 тыс. россиян.

13 мая Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой, экс-дружины Путина и их родственников.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb