В Британии проходят обыски в домах попавших под санкции родственников россиян, - BBC
В Великобритании проводятся обыски в домах родственников граждан России против которых были введены санкции
Об этом сообщает BBC .
По данным издания, в национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) было создано специальное подразделение, целью которого является создание трудностей для попавших под санкции россиян. NCA уже провело три обыска в домах людей, являющихся родственниками или принадлежащих к близкому окружению попавших под санкции россиян.
Новая группа называется K-Cell, а глава разведуправления NCA Стив Смарт заявил, что подразделение имеет полный спектр инструментов, позволяющий бороться с попытками обойти санкции.
По данным BBC, 17 мая его сотрудники провели обыск в квартире, принадлежащей российскому олигарху, попавшему под санкции. Поводом явилось то, что один из членов его семьи получил на свой счет перевод на сумму 400 тыс. фунтов.
В другом имении нашли семь спален с ванными комнатами на трех этажах, внутренний лифт, прозрачный рояль в гостиной и подземный гараж. А в марте в доме еще одного олигарха полицейские обнаружили и изъяли несколько десятков тысяч фунтов наличными и арестовали счет на 1,5 млн фунтов.
По информации BBC, в санкционные списки в Британии внесено более 1 тыс. россиян.
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13 мая Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой, экс-дружины Путина и их родственников.
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