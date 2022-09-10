В Британии проходит церемония введения на престол Чарльза III
В субботу, 10 сентября, в Великобритании проходит церемония введений на королевский престол Чарльза III
Об этом сообщает bbc .
Чарльз III будет официально провозглашен королем на заседании Совета по вступлению на престол. На церемонии присутствует его сын принц Уильям. В заседании, которое начинается в 12:00 по киевскому времени, принимают участие приглашенные члены тайного совета и действующие министры правительства.
Король примет участие во второй части встречи, чтобы принять заявление и подписать традиционную присягу защищать церковь Шотландии и преемственность правительства. После встречи основная прокламация, объявляемая Чарльзом III сувереном, будет зачитана в 13:00 с балкона в Сент-Джеймском дворце в центре Лондона.
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После этого будет устроен артиллерийский салют: 41 залп в Гайд-парке и 62 залпа возле Лондонского Тавера.
Обращение Чарльза III будет зачитано через час на королевской бирже в лондонском Сити, а затем в полдень в воскресенье, 11 сентября, в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе.
Впервые церемония введения на престол монарха Великобритании будет транслироваться вживую по телевидению.
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