В Британии происходит коронация Чарльза III. НАЖИВО

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первую коронацию британского монарха за 70 лет, которая проходит в Лондоне в Вестминстерском аббатстве, вживую транслирует BBC.

В Лондоне в 6:00 по местному времени (08:00 по Киеву) открылись смотровые площадки, располагающиеся на протяжении маршрута королевской процессии от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства. Она отправится к месту коронации в 12:20 по киевскому времени. Процессия прибудет в Вестминстерское аббатство около 13:00, после чего начнется двухчасовая церемония, состоящая из нескольких этапов.

На первом этапе Чарльз III будет представлен подданным. Он вернется к четырем сторонам мира, после чего его провозгласят бесспорным королем, а присутствующие ему присягнуть.

Дальше Чарльз III произнесет королевскую присягу. Архиепископ Кентерберийский зачитает ее текст и спросит короля, клянется ли он защищать закон и англиканскую церковь во время своего правления, король поклянется делать это.

После этого Чарльз III сядет на коронационное кресло, сделанное в 1300 году, а архиепископ смажет его священным маслом, начертив крест на лбу, груди и руках монарха. Эта часть церемонии будет скрыта от публики, поскольку считается самой святой.

На самом торжественном этапе Чарльз III будет коронован – он единственный раз в жизни наденет корону Святого Эдуарда. Король облечется в церемониальную одежду, после чего ему представят королевские регалии. Далее архиепископ положит на его голову корону, звенят колокола аббатства, раздадутся трубы, а по всей Великобритании прозвучат салютные залпы. Завершающим этапом церемонии станет восхождение на престол.

Чарльз III станет 40-м правящим монархом, коронованным в Вестминстерском аббатстве с 1066 года.

После этого пройдет более простая церемония коронации королевы-консорта Камиллы, которая публично не будет приносить присягу.

Около 15:00 король и королева сойдут со своих тронов и войдут в часовню Святого Эдуарда. Чарльз III сменит корону Святого Эдуарда на корону Британской Империи, после чего процессия покинет аббатство под гимн Великобритании.

В 16:30 король и королева поздравят толпу с балкона Букингемского дворца.

На коронацию в Вестминстерское аббатство приглашены около 2,3 тыс. человек, среди которых члены королевской семьи, представителей 203 стран. Украину на ней представляют премьер-министр Денис Шмигаль и первая леди Елена Зеленская.

Формально королем Чарльз III стал на следующий день после смерти 8 сентября 2022 года его матери – королевы Елизаветы II.