В Британии призывают увеличить финансирование на курсы английского языка для украинских беженцев

Об этом пишет The Guardian.

Издание сообщает, что тысячи украинцев в списках ожидания, они хотят присоединиться к онлайн-классам, потому что у них нет вариантов поблизости. По данным провайдеров, в последние недели особенно вырос спрос, поскольку тысячи вновь прибывших беженцев пытаются начать новую жизнь в Британии.

Украинский институт в Лондоне сообщил, что в его списке ожидания онлайн и очные занятия более 5000 человек. В Падингтоне (район Лондона) благотворительная организация обучает 220 человек, и вскоре у них появится еще 35 студентов, которые будут учиться в другом районе Лондона, там планируют обеспечить уход за детьми.

Мария Монтегю, заместитель директора Украинского института, сказала: "Безусловно, существует огромный, не удовлетворяющийся огромный спрос. Чем больше английских школ будут поддержаны, тем лучше".

По ее словам, время проведения большинства занятий под руководством волонтеров в вечерние и выходные дни особенно усложняет жизнь матерям. "Если они не могут взять с собой своих детей, то в основном это означает, что они не могут учиться".

Она также сказала, что занятия были доступны в колледжах, но они предложили обучение с сентября, что слишком поздно для многих беженцев, которым это нужно сейчас.

WEA, крупнейший поставщик образования для взрослых в Англии и Шотландии, заявил, что они увидели значительный рост спроса на курсы английского языка и ожидается, что спрос будет расти еще больше. Им пришлось использовать существующее государственное финансирование для поддержки украинских беженцев, поскольку они не получили никакого нового финансирования для оплаты.

В Шеффилде Хейли Нельсон, директор Learn for Life Enterprise, которая проводит в общей сложности 30 личных и онлайн-занятий по английскому в неделю и обучает около 75 украинцев, сказала, что они также видят огромный спрос.

Мы собираем людей, которые записываются на занятия из Лондона, Уэльса и других частей Южного Йоркшира. Они не могут найти занятия в своем районе, поэтому приходят на наши занятия. И у нас есть женщины и маленькие дети, которые посещают онлайн, потому что они не могут получить уход за детьми", - сказала она.

Они хотят организовать больше классов, но сначала им нужно нанять больше учителей-волонтеров.

"Существует потребность в обеспечении классов и финансирования, потому что мы не получаем финансирование для этого и просто делаем это, потому что мы считаем, что они должны иметь возможность изучить английский, когда прибудут", - добавила она.

Призвав правительство решить проблему, она сказала, что должно быть гибкое финансирование, на которое общественные организации могут подать заявку.

Ассоциация местного самоуправления заявила, что уроки английского языка обычно не проводятся местными властями, говоря, что это вопрос для правительства. Согласно указаниям правительства, 10500 фунтов стерлингов на человека, финансируемых для местных советов, можно использовать для финансирования обучения.

25 июня Мелинда Симмонс, госпожа Соединенного Королевства в Украине рассказала , что Великобритания выдала 130 тысяч виз для украинцев по двум доступным программам.

30 июня правительство Ирландии заявило , что надеется разместить 2000 украинских беженцев в 500 модульных домах до конца года.

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