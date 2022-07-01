English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная беженцы из Украины В Британии призывают увеличить финансирование на курсы английского языка для украинских беженцев

В Британии призывают увеличить финансирование на курсы английского языка для украинских беженцев

1 июля, 2022 пятница
13:36
беженцы из Украины

Языковые школы и общественные группы призвали правительство Великобритании увеличить финансирование бесплатных уроков английского для украинских беженцев, сообщая о большом количестве людей в списках ожидания

Об этом пишет The Guardian.

Издание сообщает, что тысячи украинцев в списках ожидания, они хотят присоединиться к онлайн-классам, потому что у них нет вариантов поблизости. По данным провайдеров, в последние недели особенно вырос спрос, поскольку тысячи вновь прибывших беженцев пытаются начать новую жизнь в Британии.

Украинский институт в Лондоне сообщил, что в его списке ожидания онлайн и очные занятия более 5000 человек. В Падингтоне (район Лондона) благотворительная организация обучает 220 человек, и вскоре у них появится еще 35 студентов, которые будут учиться в другом районе Лондона, там планируют обеспечить уход за детьми.

Мария Монтегю, заместитель директора Украинского института, сказала: "Безусловно, существует огромный, не удовлетворяющийся огромный спрос. Чем больше английских школ будут поддержаны, тем лучше".

По ее словам, время проведения большинства занятий под руководством волонтеров в вечерние и выходные дни особенно усложняет жизнь матерям. "Если они не могут взять с собой своих детей, то в основном это означает, что они не могут учиться".

Она также сказала, что занятия были доступны в колледжах, но они предложили обучение с сентября, что слишком поздно для многих беженцев, которым это нужно сейчас.

WEA, крупнейший поставщик образования для взрослых в Англии и Шотландии, заявил, что они увидели значительный рост спроса на курсы английского языка и ожидается, что спрос будет расти еще больше. Им пришлось использовать существующее государственное финансирование для поддержки украинских беженцев, поскольку они не получили никакого нового финансирования для оплаты.

В Шеффилде Хейли Нельсон, директор Learn for Life Enterprise, которая проводит в общей сложности 30 личных и онлайн-занятий по английскому в неделю и обучает около 75 украинцев, сказала, что они также видят огромный спрос.

Мы собираем людей, которые записываются на занятия из Лондона, Уэльса и других частей Южного Йоркшира. Они не могут найти занятия в своем районе, поэтому приходят на наши занятия. И у нас есть женщины и маленькие дети, которые посещают онлайн, потому что они не могут получить уход за детьми", - сказала она.

Они хотят организовать больше классов, но сначала им нужно нанять больше учителей-волонтеров.

"Существует потребность в обеспечении классов и финансирования, потому что мы не получаем финансирование для этого и просто делаем это, потому что мы считаем, что они должны иметь возможность изучить английский, когда прибудут", - добавила она.

Призвав правительство решить проблему, она сказала, что должно быть гибкое финансирование, на которое общественные организации могут подать заявку.

Ассоциация местного самоуправления заявила, что уроки английского языка обычно не проводятся местными властями, говоря, что это вопрос для правительства. Согласно указаниям правительства, 10500 фунтов стерлингов на человека, финансируемых для местных советов, можно использовать для финансирования обучения.

  • 25 июня Мелинда Симмонс, госпожа Соединенного Королевства в Украине рассказала , что Великобритания выдала 130 тысяч виз для украинцев по двум доступным программам.
  • 30 июня правительство Ирландии заявило , что надеется разместить 2000 украинских беженцев в 500 модульных домах до конца года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Читайте также:
Кременчук, ракетний удар
29 июня, 2022 среда
В британской разведке выдвинули свою версию ракетных ударов РФ по гражданским объектам
Володимир Путін
30 июня, 2022 четверг
Путина единственного из участников Каспийского саммита не встретили у трапа самолета
HIMARS
29 июня, 2022 среда
Отбросить РФ на линию 23 февраля: экс-командующий армией США в Европе Годжес назвал количество нужных Украине РСЗО HIMARS
Киев
+30°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.49
    Покупка 34.49
    Продажа 35.2
  • EUR
    Покупка 35.8
    Продажа 36.89
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
1 июля
14:56
С оккупированных территорий Харьковщины эвакуировали уже 6 тыс. человек, - ОВА
14:53
Эксклюзив
Виталий Портников
Портников к украинцам: Подпишите петицию о возвращении Эспрессо, 5-го и Прямого в цифровое вещание, помогите властям исправить чиновничий беспредел
14:46
По Николаевщине 1 июля оккупанты выпустили 12 ракет, часть сбила ПВО
14:34
траур
В Одесской области 2 июля объявят днем траура
14:33
СБУ задержала агентов генштаба РФ, собиравших данные по обороне Киева
14:30
Эксклюзив
Виталий Портников
Ракетные обстрелы Украины не прекратятся, пока у власти Путин и у России есть ракеты, - Портников
14:30
Эксклюзив
Из-за того, что россиянам не удается прорвать военную инфраструктуру в Авдеевке, они разрушают гражданскую, - заместитель главы ВГА города
14:21
Медиагруппы Ахметова, Коломойского и Пинчука потеряли 90% рекламного рынка и уволили сотни работников, – Forbes
14:16
Bonprix
Интернет-магазин одежды Bonprix вышел с рынка РФ, – СМИ
14:00
Обновлено
Россияне нанесли ракетный удар по Сергеевке в Одесской области: количество погибших возросло до 20
13:52
Dodo Socks объявила аукцион "Неизданное" для помощи ВСУ: разыграют носки, изготовленные в Рубежном в единственном экземпляре
13:37
борщ
Борщ – наш: "Культура приготовления украинского борща" внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
13:33
Оккупанты пытаются бежать из Херсона в Крым через Арабатскую стрелку, – украинская разведка
13:28
Минцифра объявила сбор беспилотников для ВСУ
13:26
НАТО
В НАТО предостерегли Москву от вмешательства из-за решения Болгарии выслать 70 "дипломатов" РФ
13:14
Рада назначила нардепа Дмитрия Лубинца новым омбудсменом
13:09
Эксклюзив
Варианты защиты от ракет Х-22 могут быть найдены, - военный эксперт Згурец
13:08
В Мариуполь прибыл заместитель министра обороны РФ Иванов
13:00
На крупнейшей в мире шоколадной фабрике обнаружили сальмонеллу
12:58
На фото человек, работающий за компьютером
РФ потеряла лицензии на софт компании, обслуживающей суперкомпьютеры "Сбербанка" и "Яндекса", - СМИ
12:56
курение электронных сигарет
Сигареты для нагрева в Украине от 1 июля признаны табачными изделиями
12:48
Эксклюзив
Владимир Арьев
Не стоит жаловаться на действия НАТО, ведь Украина не является участницей Альянса и нас не обязаны защищать, - нардеп Арьев
12:44
Эксклюзив
Главная мотивация российской армии – это трофеи, – глава Совета резервистов сухопутных войск ВСУ Тимочко
12:41
ВСУ уничтожили вражеский беспилотник "Форпост" в Николаевской области
12:35
Из Запорожья 1 июля откроют выезд на оккупированные территории
12:31
Эксклюзив
Сосуществование с Россией возможно только после демонтажа Путина, - нардеп Осадчук
12:22
Не просто красивый жест: в Раде торжественно установили флаг Европейского Союза
12:15
Возглавил оккупационную "полицию" в Харьковской области: экс-правохранителю объявили подозрение в госизмене
12:01
"Путь к членству в ЕС не должен длиться годы": Зеленский, Стефанчук и Шмыгаль в Раде подписали заявление о единстве в реализации евроинтеграционных стремлений Украины
12:01
Европа будет с Украиной столько, сколько нужно, - Урсула фон дер Ляен выступила в Раде
12:00
Бойцы 35 ОМБр показали, как из "стугны" уничтожили танк оккупантов на Херсонщине
11:54
Эксклюзив
импорт электроэнергии
Украина из-за поставок электроэнергии в ЕС может себе помочь, если Россия перекроет транзит газа, - экс-нардеп Войцицкая
11:43
В Мариуполе обнаружили еще одну братскую могилу
11:35
Эксклюзив
Украина в состоянии обороны, но кремль боится контратаки, - дипломат Чалый
11:35
Установили флаг СССР во временно оккупированной Новой Каховке: подозрение объявили жителям Херсона
11:31
В Харькове и области за сутки россияне убили 4 человека, еще 5 человек получили ранения
11:20
Виктор Орбан
Орбан выступил за радикальное усиление обороноспособности Венгрии
11:11
В Мариуполе россияне готовят порт для вывоза украденных ими же зерна и металла через Сирию, - советник мэра
10:52
Эксклюзив
Позиция Китая по отношению к Украине меняется из-за событий на фронте, - китаевед Коваль
10:44
Оккупанты ушли из Змеиного из-за изоляции военного гарнизона, а не как "жест доброй воли", - британская разведка
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV