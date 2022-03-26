В Британии призвали Шотландию и Уэльс отдать путевку на ЧМ-2022 Украине

Об этом сообщает Трибуна.

Он убежден, что Шотландия и Уэльс должны из-за российской агрессии против Украины уступить место на чемпионате мира нашей национальной сборной.

"Уэльс и Шотландия должны остаться в стороне и позволить Украине поехать на чемпионат мира, как бы ни тяжело это было. Увидеть сборную Украины в Катаре сейчас желают все. Если бы Шотландия и Уэльс помогли им в этом, то заслужили бы огромное уважение и благодарность. Украина в Катаре - это то, к чему сейчас стремятся все. Это проблема для Уэльса и Шотландии. Возможно, если бы обе команды пропустили Украину и позволили бы ей пройти квалификацию автоматически, то это стало бы самым мудрым решением", - предположил Уайт.

По его словам, это было бы отличным ответом российскому диктатору-убийце Владимиру Путину.

"Представьте себе, если бы Украина попала на турнир в ноябре, что это могло бы означать для морального духа в окруженной стране. Представьте себе, как Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко выстроятся, чтобы спеть гимн Украины перед первым матчем группового этапа против Бразилии. Как замечателен был бы ответ диктатору-убийце в Кремле, человеку, который хорошо знает, что предлагает чемпионат мира с точки зрения международного престижа и признания. В конце концов, он с помощью взяток получил право на проведение последнего ЧМ", - написал Уайт.

Матч между сборными Украины и Шотландии должен был состояться 24 марта в Глазго, однако из-за полномасштабной российской вооруженной агрессии его перенесли на июнь. победитель этой встречи должен встретиться с командой Уэльса.