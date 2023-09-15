В Британии признали российский ЧВК Вагнера террористической организацией

Об этом говорится на сайте правительства .

"Российская организация наемников ЧВК Вагнера была запрещена как террористическая организация сегодня, 15 сентября, после того как в среду (6 сентября) в парламенте был вынесен соответствующий приказ", - говорится в заявлении.

Сообщается, что этот приказ вступает в силу немедленно. В Британии будет караться как уголовное преступление принадлежность к группе Вагнера или ее активная поддержка. За это можно получить до 14 лет тюрьмы, а также штраф.

Частная военная компания Вагнера теперь добавлена в список запрещенных организаций в Великобритании , наряду с 78 другими группами.

Напомним, что 6 сентября страна заявила о намерении включить ЧВК Вагнера в список террористических организаций. Работа наемников в Украине и Африке является угрозой глобальной безопасности.

Что известно о судьбе вагнеровцев

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

31 июля стало известно, что ЧВК Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. Также по приказу финансиста Евгения Пригожина они должны до 5 августа прибыть в лагеря в Республике Беларусь.

3 августа наемники ЧВК Вагнера расположились в Беларуси у границы с Литвой, в городе Гродно. Президент страны Гитанас Науседа обеспокоен ситуацией безопасности.

Позже, 23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer , известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

После этого, 25 августа, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что наемники ЧВК Вагнера и дальше будут базироваться на территории страны, несмотря на вероятную гибель Пригожина.

29 августа стало известно, что министерство внутренних дел Беларуси уже месяц выдает вагнеровцам паспорта с измененными фамилиями, что может быть связано с подготовкой диверсионной деятельности, в том числе терактов.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь .