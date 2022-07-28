В Британии предупредили о росте рисков ядерной войны из-за ухудшения коммуникации с РФ и Китаем
Запад рискует вступить в ядерный конфликт с Китаем или Россией из-за "разрыва коммуникации" с двумя странами
Об этом предупредил советник по национальной безопасности Великобритании Стивен Лавгроув.
"Два монолитных блока времен холодной войны - СССР и НАТО - хотя и не без тревожных ударов - смогли достичь общего понимания доктрины, которое сегодня отсутствует. Доктрина непрозрачна в Москве и Пекине, не говоря уже о Пхеньяне или Тегеране", - отметил он.
По его словам, эрозия теневых каналов коммуникации привела к увеличению вероятности случайного перерастания в войну.
Лавгроув сказал, что, по его мнению, ухудшение коммуникации с Китаем и Россией создало более высокий риск "скорой эскалации к стратегическому конфликту".
"Во время холодной войны мы выиграли от ряда переговоров и диалогов, которые улучшили наше понимание советской доктрины и возможностей, и наоборот. Это дало нам обоим высший уровень уверенности, что мы не просчитаемся по ядерной войне" - добавил советник по вопросам нацбезопасности.
Лавгроув высоко оценил решение Белого дома возобновить сотрудничество с Китаем, но подчеркнул риски технологического прогресса.
"У нас есть четкие опасения относительно программы ядерной модернизации Китая, которая увеличит как количество, так и типы систем ядерного оружия в его арсенале", - сказал он.
Несмотря на повышенные риски, Лавгроув сказал, что значительная часть имеющейся архитектуры безопасности остается "жизненно важной", например конвенция о химическом оружии и конвенция о биологическом и токсинном оружии, а также договор о нераспространении ядерного оружия.
Однако он добавил, что реальность такова, что "современные структуры сами по себе не обеспечат, что нам нужна современная система контроля над вооружениями".
- 9 июля депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии и глава парламентского комитета по международным делам Михаэль Рот призвал создавать новую архитектуру европейской безопасности , опираясь на военное сдерживание, политическую и экономическую изоляцию России.
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