Об этом сообщает Sky News.

Сериал "This England" ("Эта Англия") будет транслироваться на британском телеканале Sky Atlantic, первая серия выйдет в среду 28 сентября.

Сериал посвящен политике Джонсона в начале пандемии COVID-19. Режиссер Майкл Винтерботом рассказал, что снимая фильм, не ожидал, что когда сериал выйдет в эфир, Борис Джонсон застанет глобальную пандемию, Brexit и покинет пост премьера.

"Если вы настроены к Борису враждебно, вам будет казаться, что сериал слишком мягкий. Если вы любите Бориса, то подумаете, что сериал слишком суров по отношению к нему", - говорит режиссер ленты.

Роль Джонсона сыграет британский актер Кеннет Брана, а его жену Керри Джонсон – Офелия Ловибонд.

7 июля Борис Джонсон подал в отставку с поста премьера Великобритании.

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