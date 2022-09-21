В Британии покажут минисериал об экс-премьере Борисе Джонсоне
В Британии покажут минисериал о первых месяцах Бориса Джонсона в должности премьера страны
Об этом сообщает Sky News.
Сериал "This England" ("Эта Англия") будет транслироваться на британском телеканале Sky Atlantic, первая серия выйдет в среду 28 сентября.
Сериал посвящен политике Джонсона в начале пандемии COVID-19. Режиссер Майкл Винтерботом рассказал, что снимая фильм, не ожидал, что когда сериал выйдет в эфир, Борис Джонсон застанет глобальную пандемию, Brexit и покинет пост премьера.
"Если вы настроены к Борису враждебно, вам будет казаться, что сериал слишком мягкий. Если вы любите Бориса, то подумаете, что сериал слишком суров по отношению к нему", - говорит режиссер ленты.
Роль Джонсона сыграет британский актер Кеннет Брана, а его жену Керри Джонсон – Офелия Ловибонд.
- 7 июля Борис Джонсон подал в отставку с поста премьера Великобритании.
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