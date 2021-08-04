В Британии подросткам 16-17 лет рекомендуют делать прививки от COVID-19

Об этом сообщает The Guardian, передает Интерфакс-Украина.

"Несмотря на то, что COVID-19 обычно протекает в легкой или бессимптомной форме у большинства молодых людей, он может быть крайне неприятным для некоторых в этой возрастной группе, поэтому мы ожидаем, что одна доза вакцины даст достаточный уровень защиты от тяжелой формы заболевания и госпитализации", - заявил председатель подкомитета JCVI с COVID-19 профессор Вэй Шен Лим.

Комитет рекомендовал на данном этапе предлагать подросткам 16-17 лет одну дозу вакцины Pfizer/BioNTech. По второй дозе компонента от JCVI рекомендации поступят позже.

Рекомендация поступила через две недели после того, как комитет выступил против плановой вакцинации для детей и заявил, что прививки детям старше 12 лет нужно будет делать только в том случае, если они по той или иной причине относятся к группе риска.