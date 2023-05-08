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В Британии памятник адмиралу Нельсону обложили мешками в знак солидарности с Украиной

8 мая, 2023 понедельник
18:21
Культура

В Великобритании, где 7 мая официально открыли Евровидение, памятник адмиралу Нельсону обложили мешками с песком в знак солидарности с Украиной

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

В Ливерпуле в знак солидарности с Украиной памятник Нельсону обложили мешками с песком. Ведь именно эти средства защищают украинские памятники истории и культуры.

Между мешками установлены экраны с динамиками, на которых транслируют фильм об андеграундной музыкальной сцене, снятый с участием украинских музыкантов и артистов.

"Благодарим наших британских друзей и партнеров за поддержку", - пишет пресс-служба.

  • Напомним, 11 апреля в Ливерпуле стартовал флешмоб #HelpUkraineSong, который завершится в последний день Евровидения.
  • Также в Ливерпуле памятник Beatles одели в вышиванки, ожидая Евровидения.
  • В Ливерпуле накануне песенного конкурса "Евровидение", который состоится там от имени Украины, открыли памятник, посвященный надежде на мир.
  • Во время Евровидения-2023 в Ливерпуле будет действовать бульвар Discover Ukraine – посетители смогут посетить 6 тематических шале и познакомиться с украинской кухней, модой и культурой.
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