Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

В Ливерпуле в знак солидарности с Украиной памятник Нельсону обложили мешками с песком. Ведь именно эти средства защищают украинские памятники истории и культуры.

Между мешками установлены экраны с динамиками, на которых транслируют фильм об андеграундной музыкальной сцене, снятый с участием украинских музыкантов и артистов.

"Благодарим наших британских друзей и партнеров за поддержку", - пишет пресс-служба.