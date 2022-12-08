Об этом сообщает Sky News.

Разработчик шахты, компания West Cumbria Mining, утверждает, что Вайтгевен станет первой в мире угольной шахта с нулевым уровнем выбросов, поскольку они будут компенсироваться еще на этапе строительства.

Планируется, что шахта будет добывать не энергетический уголь, а коксующийся, используемый для выплавки стали, причем не менее 80% будет идти на экспорт. Первая продукция Вайтгевена ожидается примерно через полтора года после начала строительства.

West Cumbria Mining заявляет, что ее новая шахта создаст 500 рабочих мест. Ассоциация местного самоуправления заявляет, что у графства Камбрия есть потенциал для создания шести тысяч "зеленых" рабочих мест.

Мнения местных жителей по открытию угольной шахты разделились. Часть камбрийцев выступила против, тогда как местная группа "Мы поддерживаем West Cumbria Mining" говорит о новых рабочих местах, технологиях и других положительных последствиях для графства.

В то же время, решение британского правительства вызвало обеспокоенность экологических групп и оппозиционных депутатов, которые считают, что оно уничтожит имидж Великобритании как лидера в сфере защиты климата. Они напомнили, что еще год назад Великобритания принимала у себя Конференцию ООН по изменению климата, которая провозгласила цель "отправить уголь в историю".

В частности, аналитический центр "Зеленый альянс" подсчитал, что шахта в Камбрии может быть источником такого же объема выбросов, как и 200 тысяч автомобилей на британских дорогах.

Кроме того, оба потенциальных покупателя продукции Вайтгевен - British Steel и Tata Stee - уже заявили, что вряд ли будут брать коксующийся уголь в шахты. Тем более что оно в перспективе сможет заменить поставки из США, а не из России.

Угольная промышленность Англии уже много лет находится в упадке. Забастовки шахтеров, массовые увольнения и жестокие протесты из-за закрытия шахт в 1980-х годах не смогли спасти ее. Последнюю шахту в Англии закрыли в 2020 году.

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