В Британии отчеканили первые монеты с портретом Чарльза III
В Великобритании поступило в обращение почти 10 млн монет с портретом короля Чарльза III номиналом 50 пенсов
Об этом сообщает в четверг, 8 декабря, французская газета Le Figaro со ссылкой на Королевский монетный двор Великобритании.
Официальный портрет, изображённый на этих монетах, создал скульптор Мартин Дженнингс. Он был разработан по фотографии и утвержден королем в конце сентября. Согласно традиции, лицо нового короля повернуто в противоположную сторону от изображения предшествовавшего ему монарха. Таким образом, Чарльз смотрит налево, а изображение королевы Елизаветы II смотрит направо.
На реверсе монеты изображены гербовые щиты и символы четырех народов, входящих в Соединенное Королевство.
Всего сначала в обращение поступят 9,6 млн новых монет. При этом около 27 млрд монет с портретом королевы Елизаветы II, которые сейчас находятся в обращении, остаются законным платежным средством.
Le Figaro отмечает, что первые банкноты с портретом короля Карла III появятся в обращении в середине 2024 года.
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- Коронация Чарльза ІІІ, нового монарха Великобритании, состоится 6 мая 2023 года.
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