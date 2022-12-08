Об этом сообщает в четверг, 8 декабря, французская газета Le Figaro со ссылкой на Королевский монетный двор Великобритании.

Официальный портрет, изображённый на этих монетах, создал скульптор Мартин Дженнингс. Он был разработан по фотографии и утвержден королем в конце сентября. Согласно традиции, лицо нового короля повернуто в противоположную сторону от изображения предшествовавшего ему монарха. Таким образом, Чарльз смотрит налево, а изображение королевы Елизаветы II смотрит направо.

На реверсе монеты изображены гербовые щиты и символы четырех народов, входящих в Соединенное Королевство.

Всего сначала в обращение поступят 9,6 млн новых монет. При этом около 27 млрд монет с портретом королевы Елизаветы II, которые сейчас находятся в обращении, остаются законным платежным средством.

Le Figaro отмечает, что первые банкноты с портретом короля Карла III появятся в обращении в середине 2024 года.

8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал скончалась королева Великобритании Елизавета II.

10 сентября в Лондоне формально был объявлен Чарльз III королем Великобритании.

Коронация Чарльза ІІІ, нового монарха Великобритании, состоится 6 мая 2023 года.

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