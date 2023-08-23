В Британии оштрафовали банк США на $68,2 млн за общение в чатах WhatsApp между трейдерами

Об этом информирует Sky News .

Таким образом, крупный банковский холдинг США Morgan Stanley & Co International plc (MSIP) нарушил правила и заплатил на 68,2 млн долларов штрафа регулятору энергетического рынка Ofgem.

Сообщения о транзакциях на энергетическом рынке, как объясняется, осуществлялись оптовыми трейдерами на частные телефоны в нарушение правил, направленных на защиту потребителей, обеспечение прозрачности рынка и предотвращение инсайдерской торговли.

Частный чат через WhatsApp запрещен трейдерам из-за использования платформы шифрования. Банки обязаны хранить все сообщения и передавать их регуляторам по требованию.

"Ofgem обнаружил, что MSIP имеет политику, которая запрещает использование WhatsApp для торговых коммуникаций, но MSIP не предпринял достаточных разумных шагов для обеспечения соответствия своей собственной политике и требованиям правил", - говорится в заявлении.

Представитель Ofgem добавил, что штраф посылает сильный сигнал по соблюдению правил торговли: "Неприемлемо, что MSIP не смог предотвратить электронные коммуникации, которые невозможно записать или сохранить. Это чревато значительным компромиссом целостности и прозрачности оптовых энергетических рынков".

Банк MSIP гарантировал, что нарушения не повторятся.

Британский регулятор энергетического рынка Ofgem заявил, что наказание было первым в своем роде и связано с обсуждениями WhatsApp в период с января 2018 по март 2020 года.