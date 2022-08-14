Об этом сообщает Reuters .

По результатам опроса консерваторов, проведенного социологической компанией Opinium среди 450 партийцев, которые уже определились, как будут голосовать на выборах, они отдают лидерство Трасс. За нее готовы проголосовать 61% опрошенных, за Сунака – 39%.

Консервативная партия выбирает нового лидера после отставки Бориса Джонсона с поста премьера. Лидер партии возглавит правительство. Голосование пройдет с 4 августа до начала сентября.

20 июля консерваторы проголосовали за то, чтобы Риши Сунак и Лиз Трасс вышли в финальный этап борьбы за лидерство в партии.

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