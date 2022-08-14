В Британии определился лидер в борьбе за пост премьера
Глава МИД Британии Лиз Трасс опережает на 22% экс-министра финансов Риши Сунака в борьбе за пост нового лидера консервативной партии, который вступит в должность премьер-министра
Об этом сообщает Reuters .
По результатам опроса консерваторов, проведенного социологической компанией Opinium среди 450 партийцев, которые уже определились, как будут голосовать на выборах, они отдают лидерство Трасс. За нее готовы проголосовать 61% опрошенных, за Сунака – 39%.
Консервативная партия выбирает нового лидера после отставки Бориса Джонсона с поста премьера. Лидер партии возглавит правительство. Голосование пройдет с 4 августа до начала сентября.
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20 июля консерваторы проголосовали за то, чтобы Риши Сунак и Лиз Трасс вышли в финальный этап борьбы за лидерство в партии.
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