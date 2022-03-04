В Британии обсуждают передачу имений российских олигархов украинским беженцам
Британские политики призывают разместить украинских беженцев во дворцах миллиардеров-приспешников Путина
В британском правительстве поддерживают идею разместить украинских беженцев во дворцах миллиардеров-приспешников Путина.
Такую инициативу поддерживает вице-премьер-министр Великобритании Доминик Рааб.
Как сообщает The Guardian, об этом политик сообщил в эфире радио LBC.
"Да, абсолютно", - сказал он, отвечая на вопрос поддерживает ли идею конфисковать имущество, принадлежащее российским олигархам как наказание за вторжение Москвы в Украину.
При этом он добавил, что для такой передачи требуются правовые основы.
"Если у нас будет доказательства и правовая основа, мы это сделаем", - добавил он.
Издание также отмечает, что Правительство Великобритании столкнулось с критикой из-за слишком медленного подхода к введению санкций против российских деятелей и связанных активов.
- Напомним, немецкие власти изъяли у российского миллиардера Алишера Усманова супер-яхту стоимостью 600 миллионов долларов.
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