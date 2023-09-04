В Британии датская компания запустила в продажу инъекцию для похудения

Об этом информирует Reuters.

Еженедельная инъекция будет доступна в Соединенном Королевстве путем контролируемого и ограниченного запуска.

Wegovy, как показано, помогает пациентам уменьшить массу тела примерно на 15% при использовании вместе с физическими упражнениями и изменением образа жизни. Препарат доступен в США, Норвегии, Дании и по состоянию на конец июля в Германии.

Сообщается, что неспособность Novo удовлетворить спрос в США фактически отложила запуск в большинстве стран Европы. Компания вовсю пыталась удовлетворить спрос, даже когда она увеличила производственные мощности, и ее генеральный директор сказал, что пройдет достаточно много лет, прежде чем компания сможет удовлетворить весь рынок.

"Мы внимательно следим за спросом Wegovy и работаем с регулирующими органами и поставщиками, чтобы обеспечить людям, живущим с ожирением, доступ к лечению и оставаться на нем", – говорится в заявлении компании.

Стоимость препарата

В начале указывая цены, британская сеть интернет-аптек Simple Online Pharmacy, которая будет взимать с пациентов от 199 до 299 фунтов стерлингов ($251-$377) за ежемесячную поставку. Это включает консультацию с врачом общей практики и расходы по рецепту.

В Штатах препарат продается за 1350 долларов в месяц.

Применение Wegovy

В марте Национальный институт здоровья и ухода (NICE) рекомендовал использовать Wegovy у взрослых с по меньшей мере одним состоянием, связанным с весом, и индексом массы тела 35, но только в рамках специализированной схемы контроля веса Национальной службы здравоохранения (NHS) ).

Рекомендация NICE также призывает использовать Wegovy максимум два года.

"Поскольку мы ожидаем, что предложение будет ограничено в ближайшем будущем, доля доступного предложения будет выделена для использования только в рамках NHS, чтобы разрешить медицинским работникам внедрять указания NICE", – заявляет Novo.

Необходимость лекарства против ожирения в Британии

Около 50 тыс. пациентов в Англии, имеющих на это право, могут быть назначены Wegovy через специализированные службы контроля веса NHS.

"Несмотря на глобальные ограничения поставки, NHS England принимает меры, чтобы начать внедрять руководство NICE по управлению весом, одновременно работая над восстановлением поставок этого класса препаратов для людей с диабетом 2 типа", - сказал представитель Национальной службы здравоохранения.

Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2019 год, почти каждый третий взрослый страдает ожирением в Британии, что является самым высоким показателем в Европе. Заболевания, связанные с избыточным весом, составляют 8,4% расходов на здравоохранение, а в сочетании с более низким объемом производства на рынке труда это снижает ВВП страны на 3,4%.