В Британии не будут требовать обязательных COVID-тестов для путешественников из Китая

Об этом передает издание The Independent.

Тестирование в лондонском аэропорту Хитроу будет добровольным. Те, у кого тест будет положительным, не будут подвергнуты ни карантину, ни самоизоляции, говорится в сообщении.

Путешественники могут просто отказаться от приглашения пройти тестирование по прибытии и покинуть аэропорт, пишет издание.

Однако агентство здравоохранения Великобритании (UKHSA) начнет то, что оно называет "наблюдением за рейсами", прибывающими из Пекина, Шанхая и других китайских городов в Хитроу с воскресенья, 8 января.

Главный медицинский советник UKHSA, профессор Сьюзан Хопкинс сказала: "Мы усиливаем наше наблюдение в дополнение к нашему текущему протоколу рутинного тестирования".

Многие деятели туристической индустрии предположили, что пассажиры будут отбираться случайным образом для обязательного тестирования по прибытию, как это делали Канада и Индия во время пандемии.

Но правительство надеется проверить каждого пятого пассажира по прибытии в лондонский аэропорт Хитроу.

Спикер Департамента здравоохранения и социального обеспечения отметил: "Мы поощряем людей на границе пройти тест, чтобы помочь себе, своим семьям и получить больше знаний о COVID. Однако тестирование необязательно, и люди могут отказаться, если хотят".

1 декабря 2022 года сообщалось, что Китай объявит об ослаблении ограничений из-за COVID-19, повлекших массовые протесты в стране впервые с тех пор, как к власти пришел Си Цзиньпин.

7 декабря Китай объявил о кардинальных изменениях в своей национальной борьбе с пандемией, что является наиболее явным и значительным признаком того, что центральное правительство отходит от политики "нулевого коронавируса".

Впоследствии стало известно, что система здравоохранения Китая под давлением, страна готовится к очередному пику заражений вирусом COVID-19. Ведь, несмотря на отказ от коронавирусных ограничений, в Китае продолжается всплеск заболеваемости. В крупной промышленной провинции Китая Чжэцзян ежедневно регистрируют 1 млн новых случаев COVID и ожидается, что в ближайшее время это количество удвоится.

27 декабря стало известно, что после трех лет закрытых границ Китай отменит карантин для иностранцев с 8 января.

После этого министр здравоохранения Италии Орацио Скиллачи объявил о введении обязательного тестирования на коронавирус для всех прибывающих из Китая путешественников.

Уже 29 декабря стало известно, что Америка объявила новые требования к ковид-тестированию для путешественников из Китая. Такие действия ввели из-за стремительного роста числа больных коронавирусом среди китайцев.

Также 29 декабря сообщалось, что топ-чиновники ЕС, ответственные за здравоохранение, собрались на совещание по координации реагирования на всплеск эпидемии коронавируса в Китае. Впоследствии выступили против ограничений на поездки в Китай, несмотря на вспышку эпидемии коронавируса.

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