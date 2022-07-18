В Британии назвали фаворита в борьбе за должность премьера по итогам теледебатов
Британские телезрители считают бывшего министра финансов Риши Сунака фаворитом в борьбе за должность премьер-министра по итогам второго тура теледебатов
Об этом свидетельствует опрос телеканала ITV.
Выступление Сунака назвали лучшим 24% зрителей. Глава специального комитета по иностранным делам палаты общин Том Тугендхат и младший министр по торговой политике Пенни Мордонт набрали 19% и 17% соответственно. Глава МИД Лиз Трасс получила 15%, а экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кэми Баденох – 12%.
Во время дебатов возник спор между Трасс и Сунаком, который заявил, что предложение оппонента о снижении налогов коренным образом ошибочно. Ее идеи он назвал не консервативными, а социалистическими. Трасс поинтересовалась, почему большой план по развитию страны Сунака не был воплощен за 2,5 года его работы в должности министра финансов.
Все пять кандидатов отказались от идеи взять в свой кабмин нынешнего премьера Бориса Джонсона, объявившего об отставке.
Сунак, Мордонт, Баденох и Тугендхат заявили, что не готовы к переговорам с Россией на саммите G20.
Трасс подчеркнула, что противостоять РФ важно, однако отказываться от участия в мероприятиях G20 – контрпродуктивно.
- 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке.
- 18 июля Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на встрече G20.
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