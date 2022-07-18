English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир В Британии назвали фаворита в борьбе за должность премьера по итогам теледебатов

В Британии назвали фаворита в борьбе за должность премьера по итогам теледебатов

18 июля, 2022 понедельник
08:58
Мир

Британские телезрители считают бывшего министра финансов Риши Сунака фаворитом в борьбе за должность премьер-министра по итогам второго тура теледебатов

Об этом свидетельствует опрос телеканала ITV.

Выступление Сунака назвали лучшим 24% зрителей. Глава специального комитета по иностранным делам палаты общин Том Тугендхат и младший министр по торговой политике Пенни Мордонт набрали 19% и 17% соответственно. Глава МИД Лиз Трасс получила 15%, а экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кэми Баденох – 12%.

Во время дебатов возник спор между Трасс и Сунаком, который заявил, что предложение оппонента о снижении налогов коренным образом ошибочно. Ее идеи он назвал не консервативными, а социалистическими. Трасс поинтересовалась, почему большой план по развитию страны Сунака не был воплощен за 2,5 года его работы в должности министра финансов.

Все пять кандидатов отказались от идеи взять в свой кабмин нынешнего премьера Бориса Джонсона, объявившего об отставке.

Сунак, Мордонт, Баденох и Тугендхат заявили, что не готовы к переговорам с Россией на саммите G20.

Трасс подчеркнула, что противостоять РФ важно, однако отказываться от участия в мероприятиях G20 – контрпродуктивно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Борис Джонсон
саммит G20
Великобритания
Читайте также:
17 июля, 2022 воскресенье
ВСУ разбили гордость Путина - 1-ю гвардейскую танковую армию, которой завидовали в НАТО, - польский генерал Скшипчак
17 июля, 2022 воскресенье
ВСУ уничтожили базу российских оккупантов на берегу Черного моря на Херсонщине
16 июля, 2022 суббота
Сегодня вторая промежуточная капитуляция России, – политолог Пионтковский
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.07
    Покупка 36.07
    Продажа 37.12
  • EUR
    Покупка 35.99
    Продажа 37.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
18 июля
10:21
Украинские издатели призвали Зеленского немедленно подписать закон о ввозе и распространении литературы из РФ
09:55
Москва. Кремль
Власти Москвы предупредили, что в городе вскоре будут раздаваться сирены
09:54
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России по состоянию на утро 18 июля
09:39
Инфографика
Курс валют 18 июля: евро подорожал
09:30
Олаф Шольц
Германия не отменит санкции в случае заключения мира на условиях России, - Шольц
09:27
Херсоноблэнерго призвало не вестись на враждебные призывы платить за электричество на счета оккупантов
09:24
Эксклюзив
Сейчас на территории Украины у российских войск более 1500 танков и 3500 БМП, - Згурец
09:14
Инфографика
РФ потеряла за сутки 150 военных, 7 бронемашин, 3 средства ПВО и танки, - Генштаб ВСУ
08:49
Оккупанты убили двух гражданских на Донбассе за 17 июля
08:41
Николай Княжицкий
Венедиктова остается генпрокурором. До увольнения Верховной Радой
08:28
В британской разведке объяснили, зачем РФ перебрасывает войска на Херсонщину и Запорожье
08:28
Эксклюзив
Оккупанты обстреляли Николаев ракетами С-300, - пресс-офицер ВСУ Николаевской ОВА Плетенчук
08:28
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
По всей вероятности, ВСУ освободят Херсонщину в августе, - заместитель главы Херсонского облсовета Соболевский
08:26
Авиакатастрофа украинского Ан-12 в Греции: найдены тела восьми членов экипажа
08:25
китай
Китай не будет сидеть сложа руки, наблюдая за войной в Украине, - МИД КНР
08:02
Россияне выпустили более 60 снарядов по Никополю: разрушены дома, задело энергетическое предприятие
08:00
Эксклюзив
РСЗО HIMARS в Вооруженных Силах Украины: на что способно это высокоточное оружие
07:35
В ходе стрельбы в торговом центре США погибли по меньшей мере три человека
07:17
Враг штурмует территории вблизи Григоровки, однако отошел от Новолуганского, Каменки и Углегорской ТЭС, - Генштаб ВСУ
06:39
Россия затягивает войну в Украине, ведь не имеет территориальных достижений, - ISW
06:19
Украину ждет новая волна внутренних переселенцев: в чем причина
05:54
Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным на G20
05:32
николаев
В Николаеве прогремело около 10 взрывов
05:18
ВСУ предупредили о минной угрозе: могут дрейфовать
02:14
Украинские военные в Германии начали учиться управлять зенитками Gepard
01:47
На фото Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удары по пунктам россиян на Юге
01:21
Оккупанты обстреляли Печенеги на Харьковщине: один человек погиб
01:05
На фото последствия обстрела в Сумской области
За сутки россияне обстреляли Сумскую область более 50 раз
00:51
Заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко
Обязанности генпрокурора будет временно выполнять Алексей Симоненко
00:43
"Украина продает западное оружие на черном рынке": ЦПИ опроверг новую подборку фейков РФ
00:22
На фото последствия обстрела
На Донетчине в результате обстрела ранены трое детей
00:12
Никополь
Россияне обстреляли Никополь, - ОВА
2022, воскресенье
17 июля
23:41
Канадские законодатели призвали объяснить решение о возвращении турбины Nord Stream
23:33
Калининград (до 1945 года - Кенигсберг)
В Калининградской области РФ запретили "Ассоциацию учителей литовского языка"
23:11
Россия применила против Украины более трех тысяч крылатых ракет, - Зеленский
22:51
На фото Владимир Зеленский
Зеленский поручил премьеру активизировать конкурс для избрания главы НАБУ
22:23
За неделю в Беларусь прибыли по меньшей мере 15 военно-транспортных самолетов РФ
22:06
Иван Баканов и Ирина Венедиктова
Зеленский отстранил от должностей Венедиктову и Баканова
22:02
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек женились в Лас-Вегасе
22:01
Эксклюзив
Следующий премьер-министр Великобритании будет продолжать политику поддержки Украины, - экс-нардеп Гопко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV