Об этом свидетельствует опрос телеканала ITV.

Выступление Сунака назвали лучшим 24% зрителей. Глава специального комитета по иностранным делам палаты общин Том Тугендхат и младший министр по торговой политике Пенни Мордонт набрали 19% и 17% соответственно. Глава МИД Лиз Трасс получила 15%, а экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кэми Баденох – 12%.

Во время дебатов возник спор между Трасс и Сунаком, который заявил, что предложение оппонента о снижении налогов коренным образом ошибочно. Ее идеи он назвал не консервативными, а социалистическими. Трасс поинтересовалась, почему большой план по развитию страны Сунака не был воплощен за 2,5 года его работы в должности министра финансов.

Все пять кандидатов отказались от идеи взять в свой кабмин нынешнего премьера Бориса Джонсона, объявившего об отставке.

Сунак, Мордонт, Баденох и Тугендхат заявили, что не готовы к переговорам с Россией на саммите G20.

Трасс подчеркнула, что противостоять РФ важно, однако отказываться от участия в мероприятиях G20 – контрпродуктивно.

7 июля Борис Джонсон объявил об отставке.

18 июля Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на встрече G20.

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