В Британии назвали фаворита в борьбе за должность премьера перед стартом голосования консерваторов
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс является фавориткой в борьбе за пост лидера консервативной партии и премьера страны
Об этом сообщает Sky News .
По данным опроса компании YouGov, по меньшей мере 60% членов консервативной партии намерены поддержать Лиз Трасс на предстоящих выборах. За экс-министра финансов Риши Сунака высказались всего 26%, не определились или не планируют отдавать свой голос 14% членов партии.
39% респондентов полагают, что Трасс приведет консерваторов к победе на следующих парламентских выборах. В победу партии с Сунаком во главе верят 19%.
4 августа начнется голосование рядовых членов правящей партии Британии, а 5 сентября будет объявлено имя ее нового лидера, который заменит на этом посту действующего главу правительства Бориса Джонсона, 7 июля объявившего об отставке.
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29 июля глава минобороны Британии Уоллес поддержал кандидатуру Лизз Трасс на должность премьера страны.
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