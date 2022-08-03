Об этом сообщает Sky News .

По данным опроса компании YouGov, по меньшей мере 60% членов консервативной партии намерены поддержать Лиз Трасс на предстоящих выборах. За экс-министра финансов Риши Сунака высказались всего 26%, не определились или не планируют отдавать свой голос 14% членов партии.

39% респондентов полагают, что Трасс приведет консерваторов к победе на следующих парламентских выборах. В победу партии с Сунаком во главе верят 19%.

4 августа начнется голосование рядовых членов правящей партии Британии, а 5 сентября будет объявлено имя ее нового лидера, который заменит на этом посту действующего главу правительства Бориса Джонсона, 7 июля объявившего об отставке.

29 июля глава минобороны Британии Уоллес поддержал кандидатуру Лизз Трасс на должность премьера страны.

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