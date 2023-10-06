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В Британии нашли театр, в котором, вероятно, играл Уильям Шекспир

6 октября, 2023 пятница
07:09
Культура

Во время ремонта в зале театра "Ратуша святого Георга" в Кингз-Линн в Британии нашли деревянные половые доски, датированные 15 веком, что может свидетельствовать о том, что на сцене этого театра мог выступать Уильям Шекспир

Об этом сообщает BBC.

"У нас есть счетная книга района за 1592-1593 годы, в которой указано, что район заплатил компании Шекспира за то, чтобы она приехала и выступила на этой площадке", – рассказывает Тим ​​ФицХигхэм, креативный директор театра.

Старые доски были обнаружены во время ремонта, они были засыпаны в течение 75 лет после замены пола в театре "Ратуша святого Георга" в Кингз-Линне, старейшем действующем театре в Великобритании, датируемом 1445 годом.

В театре утверждают, Шекспир выступал на этой площадке в 1592 или 1593 годах, когда все актерские труппы покинули Лондон и были закрыты из-за чумы. Тогда театр Шекспира, полагают исследователи, посетил Кингз-Линн.

Доктор Джонатан Кларка, эксперт по историческим зданиям заявляет, что несколько дюймов ниже современного пола, по его мнению, находятся доски, являющиеся чрезвычайно важным открытием, ибо это не только самый деревянный пол 15-го века в стране, но и единственный уцелевший. пример сцены, на которой играл Шекспир.

"Мы знаем, что эти доски точно были здесь в 1592 году, а в 1592 году, как мы думаем, Шекспир выступает в Кингс-Линн, поэтому это, вероятно, поверхность, по которой Шекспир ходил. Это единственный верхний этаж , находящийся в своем первоначальном состоянии, где он мог ходить, мог выступать", - говорит он.

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Наука
Великобритания
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