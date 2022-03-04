В Британии нашли мертвым олигарха украинского происхождения

В графстве Суррей (Англия) обнаружили мертвым олигарха Михаила Уотфорда.

Полиция начала расследование по факту смерти, сообщает The Guardian.

Местная полиция говорит, что на данный момент подозрительных обстоятельств в смерти нет. Михаил Уотфорд был найден мертвым в его доме ув Портнолл Драйв. Скорая, приехавшая на вызов, что мужчине стало плохо, нашла его уже мертвым.

Издание отмечает, что известие о смерти появилось на фоне новостей о пристальном внимании британского правительства к олигархам, принадлежащим к кругу соратников Владимира Путина. Однако нет никаких предположений, что Уотфорд стал целью британских санкций из-за близости к Путину или из-за российского вторжения.

Также эта смерть следует за покушением на убийство на территории Великобритании бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, в заказе которого обвиняют Кремль, а также других нападений, в которых обвиняют российские власти.

Уотфорд родился как Михаил Толстошея в Украине в 1955 году. Он был широко известен как Миша и, по данным Sunday Times, сменил свою фамилию после переезда в Великобританию. Сначала он поселился в Лондоне, где жил со своей эстонской женой Джейн, а затем переехал в Суррей.

Свое состояние построил на нефти и газе.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb