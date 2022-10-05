В Британии начались учения младших командиров ВСУ
На территории Великобритании начата подготовка базового уровня младших командиров Вооруженных Сил Украины
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Данный курс разработан на основе украинской программы учений сержантского состава с учетом боевого опыта Вооруженных Сил Украины.
Он предусматривает занятия по лидерству, психологической, методической, огневой, технической и тактической подготовке, а также международному гуманитарному праву.
Тренировки проводятся украинскими и британскими инструкторами с привлечением иностранных образцов вооружения и военной техники.
После успешного завершения обучения военнослужащие будут назначены на должности командиров отделений в подразделения разных родов войск.
- Отметим, что Великобритания стала первой и наиболее активной страной, которая обучала украинских военных.
- Кроме того, наши солдаты прошли обучение в 14 странах-партнерах для выполнения задач на иностранных образцах вооружения и военной техники.
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