Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Данный курс разработан на основе украинской программы учений сержантского состава с учетом боевого опыта Вооруженных Сил Украины.

Он предусматривает занятия по лидерству, психологической, методической, огневой, технической и тактической подготовке, а также международному гуманитарному праву.

Тренировки проводятся украинскими и британскими инструкторами с привлечением иностранных образцов вооружения и военной техники.

После успешного завершения обучения военнослужащие будут назначены на должности командиров отделений в подразделения разных родов войск.

Отметим, что Великобритания стала первой и наиболее активной страной, которая обучала украинских военных.

Кроме того, наши солдаты прошли обучение в 14 странах-партнерах для выполнения задач на иностранных образцах вооружения и военной техники.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb