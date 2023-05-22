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В Британии начали использовать работу Versius для хирургии легких и грудной клетки

22 мая, 2023 понедельник
10:50
Наука

Королевский госпиталь Papworth в Кембридже является одним из первых в Великобритании, использующим работу Versius для хирургии легких и грудной клетки

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что робот, имитирующий человеческие суставы рук и больше оборотов запястья, может делать небольшие точные разрезы, пока хирург управляет им из джойстика.

Также известно, что хирург Адам Перит, начавший использовать эту технологию, заявил, что она полностью отличается от предпринимавшихся в прошлом старомодных операций.

По его словам, в настоящее время робот используется только на некоторых пациентах, но он надеется, что в будущем почти все торакальные операции будут выполняться с помощью робота.

"После лет оперирования пациентов по собственной методике приходится полностью переходить на что-то новое. Однако плюс в работе роботизированной хирургии состоит в том, что ей достаточно легко научиться, и вы можете быстро адаптироваться", - добавил Перит.

Справка

Торакальная хирургия – это область медицины, которая занимается диагностикой и оперативным лечением заболеваний органов грудной клетки.

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искусственный интеллект
Великобритания
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