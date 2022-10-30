В Британии мужчина напал на центр для мигрантов и покончил с собой
Правоохранители в Великобритании расследуют нападение на центр для мигрантов в городе Дувр, куда мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью
Об этом сообщило Reuters.
Сообщается, что по словам очевидцев происшествия, мужчина около 11:20 по местному времени (13:20 по Киеву) приехал в центр для мигрантов на белом спортивном внедорожнике и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в помещение. Одна из них не взорвалась.
Потогм мужчина поехал на соседнюю заправку, затянул на шее петлю, прикрепил ее к металлическому столбу и двинулся в авто, покончив жизнь самоубийством.
В полиции графства Кент, где расположен Дувр, подтвердили факт инцидента. По их данным, один человек в результате получил незначительное ранение.
"Подозреваемый был идентифицирован и найден. Расследование инцидента продолжается", – добавили правоохранители.
Нападение на центр для мигрантов произошло в разгар дискуссии о политике Британии в этой сфере – в последние недели резко возросло число людей, пытающихся переправиться через Ла-Манш, чтобы попасть на британскую территорию.
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