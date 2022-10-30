Об этом сообщило Reuters.

Сообщается, что по словам очевидцев происшествия, мужчина около 11:20 по местному времени (13:20 по Киеву) приехал в центр для мигрантов на белом спортивном внедорожнике и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в помещение. Одна из них не взорвалась.

Потогм мужчина поехал на соседнюю заправку, затянул на шее петлю, прикрепил ее к металлическому столбу и двинулся в авто, покончив жизнь самоубийством.

В полиции графства Кент, где расположен Дувр, подтвердили факт инцидента. По их данным, один человек в результате получил незначительное ранение.

"Подозреваемый был идентифицирован и найден. Расследование инцидента продолжается", – добавили правоохранители.

Нападение на центр для мигрантов произошло в разгар дискуссии о политике Британии в этой сфере – в последние недели резко возросло число людей, пытающихся переправиться через Ла-Манш, чтобы попасть на британскую территорию.