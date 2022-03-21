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В Британии могут национализировать дочернюю компанию Газпрома, – Bloomberg

21 мартa, 2022 понедельник
16:54
Экономика

Правительство Великобритании начало подготовку к временной национализации компании Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, которая занимается розничной торговлей газом в стране

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., с более чем 30 000 бизнес-клиентов, является главным кандидатом на введение в режим специального управления", - говорит источник.

Компания поставляет газ предприятиям и госорганам.

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Мир
война с Россией
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