В Британии могут национализировать дочернюю компанию Газпрома, – Bloomberg
Правительство Великобритании начало подготовку к временной национализации компании Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, которая занимается розничной торговлей газом в стране
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
"Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., с более чем 30 000 бизнес-клиентов, является главным кандидатом на введение в режим специального управления", - говорит источник.
Компания поставляет газ предприятиям и госорганам.
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