В Британии масштабный сбой в работе аэропортов: власти исключают вероятность кибератаки

Об этом сообщил министр транспорта Великобритании Марк Харпер, информирует BBC .

"В последний раз что-то подобное происходило около десяти лет назад, поэтому такие вещи случаются не часто. Понадобится несколько дней, чтобы все вернулись на свои рабочие места", сказал он, подчеркнув, что кибератаки на авиационную систему страны не было.

Авиакомпании и аэропорты предупредили, что проблема с полетами продолжится и во вторник. Аэропорт Хитроу – самый загруженный в мире – заявил, что его расписание остается "нарушенным".

Национальная служба управления воздушным движением (Nats) подтвердила неисправность сразу после полудня в понедельник, а в полдень объявила, что обнаружила и устранила проблему добавив, что "нужно некоторое время, чтобы полеты вернулись в нормальный режим".

Авиационный эксперт Джон Стрикленд объяснил, что последствия перебоев в полетах будут продолжать "чувствоваться в течение следующих нескольких дней".

Аэропорты и авиакомпании были вынуждены извиняться перед путешественниками за задержки и отмену рейсов, а в некоторых случаях предложили пассажирам полное возмещение.

Пассажиры рассказали, что столкнулись с огромными перебоями в работе, поскольку из-за сбоя диспетчерам пришлось вводить маршруты вручную, а не автоматически.

По данным авиационной компании Cirium, опубликованным в понедельник во второй половине дня, было отменено более 230 рейсов на вылет, что эквивалентно 8% всех вылетов и 271, или 9% рейсов на прилет.

В заявлении, сделанном поздно вечером в понедельник, Tui заверила своих клиентов, что в дополнение к возмещению они будут иметь право на "будущий ваучер на отдых стоимостью 100 фунтов стерлингов на человека".

Согласно правилам, авиакомпании обязаны позаботиться о том, чтобы обеспечить пассажиров едой, напитками и жильем, если задержка растянулась на ночь. Если рейс отменен, пассажирам должно быть предложено по выбору возмещение или альтернативный вариант путешествия при первой же возможности.

В Nats заявили, что это была "проблема планирования полетов", повлиявшая на способность системы автоматически обрабатывать планы полетов. Это означало, что планы полетов не могли обрабатываться в том же объеме, "отсюда требование ограничения транспортного потока" из соображений безопасности.