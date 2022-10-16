В Британии консерваторы рассмотрят вопрос о возможной отставке Трасс с должности премьера, - The Guardian
Часть депутатов и бывших министров от консервативной партии планируют рассмотреть вопрос о возможной отставке Лиз Трасс с должности премьера Великобритании
Об этом сообщает The Guardian.
По информации источников, влиятельные британские депутаты и бывшие министры планируют собраться 17 октября и обсудить будущее премьера Лиз Трасс. Некоторые из них настаивают на ее отставке с должности премьера, которую она заняла менее двух месяцев назад.
Инициатором встречи являются союзники Риши Сунака – бывшего министра финансов и главного соперника Лиз Трасс на выборах лидера партии. Среди возможных преемников называют его самого и министра обороны Бена Уоллеса.
"Они собираются сесть и решить, что делать дальше. Речь идет о спасении консервативной партии и экономики. Дошло до этого", - сказал собеседник The Guardian.
В то же время, по данным издания, чиновники предупреждают депутатов, что вторая за год отставка станет ударом для партии и сделает неизбежным ее поражение на предстоящих парламентских выборах.
Лиз Трасс возглавила правительство Британии в начале сентября и заменила в должности Бориса Джонсона. Вопрос об отставке встал из-за негативной реакции рынков на экономические инициативы Трасс. Она уволила министра финансов Квази Квартенга и повысила корпоративный налог, хотя обещала этого не делать. Новый министр финансов Джереми Хант в первый день после назначения заявил, что Великобританию ждут тяжелые времена, а стране придется экономить.
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5 сентября Лиз Трассизбрали новым премьер-министром Великобритании.
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