Об этом сообщает The Guardian.

"После длительной сухой погоды исток Темзы в графстве Глостершир высох, и слабое течение сейчас заметно лишь в 8 км ниже по течению", - заявил Доктор Роб Коллинз, директор по вопросам политики и науки в Rivers Trust.



Он также добавил, что такие периоды засухи и дефицита воды усугубятся.



Метеорологическая служба заявила, что жара и сухая погода пока не спадают.



"Во многих районах Великобритании, особенно на юге, температура будет на несколько градусов выше средней, но эти значения, вероятно, будут значительно ниже рекордных температур, которые мы наблюдали в середине июля", - сказал главный синоптик Метеорологической службы Великобритании Стив Уиллингтон.



Несмотря на то, что исток Темзы меняется в сухую погоду, компания коммунального водоснабжения "Thames Water" не ввела ограничений на использование воды в технических целях.



Статистика британской Метеослужбы показала, что июль 2022 года был самым засушливым июлем для страны с 1935 года и самым засушливым июлем за всю историю наблюдений для Восточной Англии, юго-востока и юга Англии.



Британский центр экологии и гидрологии отметил, что самая плохая ситуация сейчас в Восточной Англии и Кенте. Эти части страны попали в категорию "чрезвычайно засушливые".

В Португалии по состоянию на 10 июля из-за лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, травмировались 29 человек

А в Великобритании 15 июля объявили чрезвычайную ситуацию после красного предупреждения об аномальной жаре.

Во Франции и Испании бушуют лесные пожары, тысячи людей вынуждены покинуть свои дома и спасаться

18 июля британский аэропорт останавливал работу из-за поврежденной аномальной жарой взлетной полосы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb