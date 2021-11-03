В Британии испытывают препарат от постковидного синдрома

Об этом сообщает The Guardian .



"Препарат получил название AXA1125. Он нацелен на дисфункцию клеток митохондриев, являющихся "энергетической установкой" для мышц, поскольку после болезни большинство пациентов жалуются на длительную и сильную усталость", - говорится в сообщении.

Средство должно помогать пациентам, у которых от продолжительной болезни возникает мышечная слабость и хроническая усталость. Сейчас его испытывают на 40 пациентах с тяжелой усталостью после ковида.



Если испытания будут успешными, ученые смогут разрабатывать новое лекарство для борьбы и симптомами постковидного синдрома.