В Британии испытывают препарат от постковидного синдрома
В Британии приступили к испытанию препарата, который будет помогать больным с постковидным синдромом
Об этом сообщает The Guardian .
"Препарат получил название AXA1125. Он нацелен на дисфункцию клеток митохондриев, являющихся "энергетической установкой" для мышц, поскольку после болезни большинство пациентов жалуются на длительную и сильную усталость", - говорится в сообщении.
Средство должно помогать пациентам, у которых от продолжительной болезни возникает мышечная слабость и хроническая усталость. Сейчас его испытывают на 40 пациентах с тяжелой усталостью после ковида.
Если испытания будут успешными, ученые смогут разрабатывать новое лекарство для борьбы и симптомами постковидного синдрома.
- Напомним, Всемирная организация здравоохранения одобрила новую вакцину от COVID-19 – индийский препарат COVAXIN.
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