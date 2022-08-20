В Британии и США предупредили, что сочтут удар РФ по ЗАЭС поводом к применению статьи 5 НАТО
Глава спецкомитета по обороне палаты общин Британии Тобиас Эллвуд заявил, что в случае утечки радиации из-за атаки РФ на Запорожскую АЭС, НАТО должна задействовать статью 5 своего устава
Об этом Эллвуд написал в twitter .
"Любое умышленное повреждение, которое повлечет потенциальную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, будет нарушением статьи 5 НАТО", - заявил Эллвуд, комментируя статью The Times подготовку Россией провокаций на захваченной атомной электростанции.
Член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер поддержал британца и подчеркнул, что в случае утечки радиации погибнут люди в странах НАТО, а значит, статья 5 будет задействована автоматически.
"Это даже не обсуждается. Любая утечка убьет людей в странах НАТО. Это автоматически статья 5".
По статье 5 устава, в случае вооруженного нападения на любое из государств Альянса, все остальные члены НАТО сочтут этот акт нападением на них всех.
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