Об этом Эллвуд написал в twitter .

"Любое умышленное повреждение, которое повлечет потенциальную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, будет нарушением статьи 5 НАТО", - заявил Эллвуд, комментируя статью The Times подготовку Россией провокаций на захваченной атомной электростанции.

Член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер поддержал британца и подчеркнул, что в случае утечки радиации погибнут люди в странах НАТО, а значит, статья 5 будет задействована автоматически.

"Это даже не обсуждается. Любая утечка убьет людей в странах НАТО. Это автоматически статья 5".

По статье 5 устава, в случае вооруженного нападения на любое из государств Альянса, все остальные члены НАТО сочтут этот акт нападением на них всех.

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