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В Британии и Ирландии стал доступен первый в мире тест на беременность по слюне

20 июня, 2023 вторник
06:41
Здоровье

Израильский тест на беременность по слюне Salistick, который предлагает женщинам альтернативу традиционным тестам на основе мочи, доступен в Британии и Ирландии

Об этом информирует Metro.

Медицинский стартап из Иерусалима Salignostics создал первый в мире тест на беременность с помощью слюны.

В настоящее время он стал доступен в Британии и Ирландии.

"Тест предлагает возможность тестировать в любом месте и в любое время", – пишет ведомство.

Salistick стоит 9,99 фунта стерлингов в Британии и 11,99 евро в Ирландии. Цена может несколько варьироваться в зависимости от розничного продавца.

Тест на вагітність

Фото: Salistick

Слюна отражает состояние крови с помощью белков, по такому же принципу, как и тест компании на COVID, SaliStick обнаруживает гормон беременности β-ХГЧ в слюне. Таким образом, обеспечивая высокоточное выявление беременности на ранних сроках.

Для проведения теста нужно собрать образец слюны с помощью мазка, предварительно накопив ее во рту. Результаты будут через 5-15 минут, а первые признаки могут появиться уже через три минуты.

Для большей точности тест рекомендуется делать через день после пропущенных месячных или через два дня после ожидаемого месячного дня, чтобы уровень ХГЧ, гормона беременности, был достаточным для выявления.

Тест на беременность слюны Salistick можно купить у Superdrug, а вскоре он появится на Amazon.

"Со времени запуска первого домашнего теста на беременность мочой прошло почти полвека, и эта отрасль не претерпела много изменений. Мы рады предложить этот новаторский продукт нашим клиентам", – заявила директор по здравоохранению Superdrug Карис Ньюсон.

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