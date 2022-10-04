Об этом сообщает BBC.

В Великобритании и ЕС в результате самой большой вспышки птичьего гриппа в истории уничтожили около 48 миллионов птиц. Данные по птичьему гриппу в Европе и Британии, которые отслеживали вспышки с октября 2021 года по 9 сентября 2022 года, опубликовали Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA), Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Справочная лаборатория ЕС по птичьему гриппу.

В общей сложности зафиксировали более 2600 вспышек среди домашней птицы и птиц, удерживаемых в неволе. В отчете также отмечают, что заболевание зафиксировали у 3573 птиц в 37 странах, в том числе и в Украине, и подчеркивают, что реальные цифры могут быть выше. Хотя в ЕС не было зарегистрировано ни одного случая передачи инфекции к человеку, в январе один такой случай зафиксировали в юго-западной Англии.

Главный ветеринарный врач Великобритании доктор Кристин Миддлмисс заявила, что высокий уровень заболевания диких птиц способствует увеличению количества случаев заболевания на коммерческих фермах.

"К сожалению, мы ожидаем, что количество случаев будет продолжать расти в течение следующих месяцев, поскольку перелетные птицы возвращаются в Британию, что принесет с собой дополнительный риск заболевания, которое может распространиться на птиц в неволе", – предупредила она.

Директор ECDC Андреа Аммон заявила, что те, кто работает в сельском хозяйстве и животноводстве, по-прежнему имеют "повышенные риски заражения", и призвала работодателей улучшить мероприятия по биозащите и здравоохранению.

"Нужна бдительность, чтобы как можно раньше проявлять заражение вирусами гриппа и информировать об оценке риска и мерах общественного здравоохранения", - добавила она.

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