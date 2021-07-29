В Британии грязный воздух превратят в корм для рыб
На биоэнергетической электростанции в Великобритании выбросы углерода, загрязняющие воздух, превратят в экологически чистый корм для рыб
Об этом сообщает Forbes .
Такую технологию разрабатывает британская энергокомпания Drax совместно со стартапом Deep Branch, который с помощью микроорганизмов перерабатывает промышленные выбросы CO2 на высококачественный одноклеточный белок (SCP), оптимизированный для питания животных.
Разработчики считают, что он сможет заменить обычный корм для животных вроде рыбной муки или соевых бобов и таким образом замкнуть цикл производства углерода.
В конце этого года разработку испытают на выбросах, собранных экспериментальной установкой Mitsubishi Heavy Industries на электростанции Drax.
Это исследование является одним из нескольких инновационных проектов в области биоэнергетики с выловом и хранением углерода на возобновляемой электростанции.
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