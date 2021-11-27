В Британии есть первые случаи заражения штаммом "Омикрон"

Об этом сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Саджид Джавид, передает BBC News.



Речь идет о жителях Эссекса и Ноттингема, заражение которых официально подтверждено.



Оба случая заражения связаны между собой. Люди "привезли" с собой новый штамм Omicron по путешествиям на юге Африки.



Оба зараженных человека и их домохозяйства находятся на самоизоляции.

Напомним, зараженные Omicron'ом уже есть в Южной Африке, Ботсване, Бельгии, Гонконге и Израиле.