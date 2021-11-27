В Британии есть первые случаи заражения штаммом "Омикрон"
В Великобритании в субботу, 27 ноября 2021 года, было обнаружено, что два человека инфицированы новым штаммом Covid-19 под названием Omicron
Об этом сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Саджид Джавид, передает BBC News.
Речь идет о жителях Эссекса и Ноттингема, заражение которых официально подтверждено.
Оба случая заражения связаны между собой. Люди "привезли" с собой новый штамм Omicron по путешествиям на юге Африки.
Оба зараженных человека и их домохозяйства находятся на самоизоляции.
- Напомним, зараженные Omicron'ом уже есть в Южной Африке, Ботсване, Бельгии, Гонконге и Израиле.
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