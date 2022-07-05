Об этом сообщает BBC.

"То, что мы наблюдаем сегодня вечером - разыгрывается перед нашими глазами ежеминутно - это потенциальный крах правительства... что они не могут с чистой совестью продолжать служить правительству. Это важно, потому что если эти отставки продолжатся, Борису Джонсону будет очень и очень тяжело оставаться в должности премьер-министра", – пишет политический редактор BBC Крис Мэйсон.

Лидер лейбористов Кейр Стармер заявил, что "понятно, что это правительство сейчас рушится".

Отставки Сунака и Джавида произошли после скандала с Крисом Пинчером, "главным кнутом Консервативной партии", отвечающим за присутствие в парламенте и голосования депутатов-консерваторов.

В начале июня Борис Джонсон уже был близок к отставке.

6 июня 211 депутатов Консервативной партии проголосовали против отставки Джонсона, а 148 отставку поддержали. Таким образом, премьер удержался на должности.

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