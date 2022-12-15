Об этом он сказал в интервью радиостанции Times Radio .

"Россия хотела бы знать, какие виды оружия мы можем передать Украине, чтобы поддержать ее. Мы будем обсуждать это с украинцами на основе их потребностей и технических возможностей", – сказал Бен Уоллес.

Он также заявил, что возможные поставки Украине американских ракетных комплексов Patriot станут важным моментом в войне.

"Если США сделают это, то это очень значительный шаг", – отметил глава британского оборонного ведомства.

Storm Shadow – это авиационная ракета совместного британско-французского производства с дальностью полета более 250 километров.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена завершает подготовку планов отправки в Украину системы противоракетной обороны Patriot, о чем может быть объявлено уже на этой неделе. В РФ подобные намерения американцев назвали провокацией.

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