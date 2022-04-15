В Британии дом для ппожилых людей собрал в поддержку украинских беженцев больше 1000 фунтов стерлингов
Дом для людей преклонного возраста в Беркшире собрал для помощи беженцам из Украины 1177 фунтов стерлингов
Об этом сообщает InYourArea.
Деньги направят в комитет по чрезвычайным ситуациям Украины и они будут использованы для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Сумму помогали собирать жители домаж, члены команды, друзья и семьи. Они организовали аукцион по продаже капкейков, украшенных глазурью в украинских цветах, лотерею и выступление артиста.
Благотворительные организации комитета по чрезвычайным ситуациям и их местные партнеры работают на местах в Украине и в соседних странах, оказывая поддержку, убежище и необходимую медицинскую.Елена Боутон, менеджер по связям с клиентами, рассказала: "Сью, наш замечательный координатор деятельности, пекла вкусные торты на продажу, а шеф-повар и его команда украшали кексы. Мы тоже очень развлеклись, продавая лотерейные билеты.
Кей Кокс, главный директор дома, сказала: "В наших домах есть много жителей, которые сами непосредственно переживали конфликт в течение своей жизни и его трагические последствия. Поэтому вдохновляет видеть, как наши жители поддерживают людей, с которыми они, скорее всего, никогда не смогут встретиться".
- Напомним, в субботу, 16 апреля, состоится благотворительный пикник в поддержку украинских беженцев в Болгарии. Его организуют на лужайке в Южном парке столицы страны.
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