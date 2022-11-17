Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Наука В Британии был найден метеорит, который может свидетельствовать о космическом происхождении воды на Земле

В Британии был найден метеорит, который может свидетельствовать о космическом происхождении воды на Земле

17 ноября, 2022 четверг
22:37
Наука

Упавший в Англии метеорит может подтвердить теорию о внеземном происхождении воды на нашей планете и жизни в целом

Об этом сообщает BBC.

В феврале прошлого года огромный огненный шар озарил вечернее небо над городком Винчкомб в графстве Глостершир. После этого местные жители стали обнаруживать почерневшие каменные обломки.

В общей сложности было собрано более полукилограмма таких "камешков", которые были переданы ученым, после чего разосланы в лаборатории по всему миру для дальнейших исследований.

И вот, по словам ученых, только что опубликовавших первые результаты подробных анализов этого метеорита, им открылись удивительные подробности. Оказывается, метеорит нес в себе такую же воду, как на Земле. Это подкрепляет теорию о том, что ключевые химические компоненты, способствовавшие возникновению жизни, были принесены на нашу планету из космоса миллиарды лет назад.

По мнению некоторых ученых, молодая Земля была настолько горяча, что должна избавиться от большей части летучих соединений, включая воду. А если учесть, что около 70% ее поверхности сегодня покрыты океанами, то всю эту воду она должна была получить позже. Есть предположение, что она подверглась бомбардировке ледяными кометами, но их химический состав очень далек от сегодняшней земной воды.

Однако такие метеориты, как Винчкомбский (по научному – углистые хондриты), очень даже подходят на эту роль. Как говорят исследователи, вода составляла до 11% веса этого метеорита, и по соотношению разных типов атомов водорода она почти не отличается от земной воды.

К тому же тот факт, что этот метеорит подобрали менее чем через 12 часов после падения, свидетельствует о том, что он вряд ли успел впитать земную воду или другие местные элементы, так что все, что в нем содержится, он принес с собой из космоса. .

"Все остальные метеориты так или иначе были контаминированы в земной среде, но Винчкомбский уникален тем, что был очень быстро подобран, – объясняет один из авторов исследования, сотрудник Музея естествознания доктор Эшли Кинг. – Так что если не принимать во внимание образцы, полученные прямо на астероидах космическими зондами, у нас оказался идеальный образец.

Специалисты, изучавшие углерод- и азотсодержащие органические компоненты метеорита, включая аминокислоты, пришли к тому же выводу: именно такой химический состав нужен был бы для создания на Земле первых кирпичиков жизни.

Авторы исследования также высчитали и участок космоса, откуда мог прибыть метеорит. Снимки огненного хвоста, сделанные камерами внешнего наблюдения в Винчкомбе, позволили просчитать траекторию метеорита и вывели на внешний пояс астероидов между Марсом и Юпитером.

Последующие расчеты показали, что метеорит, скорее всего, образовался из поверхностного грунта, выбитого ударом какого-то космического тела из материнского астероида. Родившийся в результате такого потрясения космический объект отправился в сторону Земли, куда доставался через 200-300 тыс. лет.

"200-300 тысяч лет звучит как очень долгий термин, но с точки зрения геологии это лишь мгновение, говорит сотрудница NHM доктор Хелена Бейтс. - Углистым хондритам нужно добираться очень быстро, иначе они просто не сохранятся, потому что они очень хрупки и крошатся на части”.

К счастью для ученых, Винчкомбский метеорит смог вовремя добраться до нас и обещает обрадовать новыми открытиями: в ближайшее время к публикации будут подготовлены еще десятки посвященных ему работ.

"Можно гарантировать, что исследования этого объекта будут продолжаться годами, открывая новые тайны зарождения нашей Солнечной системы", – уверяет один из авторов нынешнего исследования доктор Люк Дейли из университета Глазго.

BBC также пишут, что один из обломков Винчкомбского метеорита был продан на аукционе по цене, в 120 раз выше, чем он был из чистого золота.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Технологии
Великобритания
Читайте также:
ракетний удар по рівненщині
16 ноября, 2022 среда
В ISW выяснили, почему РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине именно 15 ноября
російська балістична ракета "Сармат"
16 ноября, 2022 среда
Только ракета, переделанная из комплекса С-300 в баллистическую, могла вызвать такие разрушения, как в Польше, - военный аналитик Гетьман
президент Польщі Анджей Дуда
16 ноября, 2022 среда
В Беларуси заявили, что Польша готовится к наступлению на Россию и РБ
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.92
    Покупка 39.92
    Продажа 40.59
  • EUR
    Покупка 40.27
    Продажа 41.3
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
17 ноября
22:50
Европарламент
Россия государство-спонсор терроризма: Европарламент согласовал резолюцию
22:29
Вадим Гутцайт
Новым президентом НОК Украины стал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт
22:09
OPINION
Кризис в Довженко-Центре. Кинолог уходит с должности руководителя
22:04
Финляндия планирует потратить €139 млн на забор на границе с РФ
21:47
Временный дом в Польше нашли еще 70 украинцев. Под Варшавой открыли новый центр для беженцев
21:38
Укрпочта
В Херсоне возобновили работу 6 отделений Укрпочты, названа дата начала приемки и выдачи отправлений
21:28
Довженко-Центр
И. о. руководителя Довженко-Центра Каждан уволилась, объяснив это "буллингом". Госкино выбрало нового руководителя
21:12
Предстоит еще много работы, чтобы привлечь к ответственности всех виновных, - Госдеп США о приговоре по делу MH17
20:50
Украинцы через Дію приобрели военных облигаций на 142 млн грн
20:17
права
В Гданьске теперь можно обменять украинское водительское удостоверение
20:03
По настоянию США Израиль профинансировал закупку "стратегического оборудования" для Украины, - Haaretz
20:03
OPINION
Гордиев узел Анджея Дуды
20:02
Берлускони хочет войти в учебники истории и договориться с Путином о прекращении войны в Украине до Рождества, - СМИ
19:45
Бенкси выложил видео, где подтвердил авторство стрит-артов на разрушенных домах Киевщины
19:18
Оккупанты усилили фильтрационные меры в Луганской области, перекрыты въезды в Рубежное, - Генштаб
19:16
Оккупанты вывезли в направлении Крыма все медоборудование Новокаховской больницы
19:10
Россия не будет выдавать Нидерландам осужденных по делу MH17 Гиркина и Дубинского
19:01
Петр Порошенко
Порошенко о решении суда по делу MH17: Путина неизбежно ждет приговор
18:59
РФ готовит ничтожный закон о легализации призыва украинцев с оккупированных территорий, - Генштаб
18:45
Оккупанты нанесли 25 ракетных и 5 авиаударов по объектам гражданской инфраструктуры в пяти областях Украины
18:34
Обновлено
РФ ударила тремя ракетами по Запорожской области: число погибших возросло до пяти, есть разрушения
18:33
"Никакая ложь не поможет избежать правосудия": Кулеба прокомментировал приговор суда по делу о сбитом МН17
18:32
ПВО, бронетехника и зимнее снаряжение. Парламент Швеции одобрил передачу Украине военной помощи на рекордные $287 млн
18:24
На фото Владимир Зеленский
Зеленский назначил трех глав военных администраций на Николаевщине и одного на Донетчине
18:14
Ученые узнали, какого размера на самом деле были тиранозавры
18:07
Болгария продлила госпрограмму размещения украинских беженцев до 24 февраля следующего года
18:04
МН17
Суд по делу MH17: уже в следующем году могут появиться новые обвиняемые
18:02
OPINION
По лестнице к Богу, по ускоренной процедуре
17:59
"Таких масштабов я еще не видел": украинский омбудсмен об увиденном в херсонских застенках
17:53
Обломки поврежденной части "моста Кличко" превратили в подарки
17:49
Европа технологически слишком зависима от Китая, - премьер-министр Финляндии
17:46
Разрушение энергетической инфраструктуры Украины приближается к критической точке, - еврокомиссар
17:42
Ирина Венедиктова
Ирину Венедиктову назначили послом Украины в Швейцарии
17:37
САП сообщила о подозрении нардепу, который "забыл" указать в декларации имущество на 1,7 млн грн
17:30
Анонс
Битва за Бахмут войдет в историю
17:29
Укрзализныця обновила график курсирования поездов в освобожденный Купянск
17:11
Зеленский о решении суда по рейсу МН17: Надо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики
17:08
Правоохранители обратились в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей депутата Леонида Глиняного
17:05
Венгрия объявила о начале экономического сотрудничества с Ираном
17:02
В Кремле заявили, что обстрелы критической инфраструктуры Украины – это "последствия отказа от переговоров с РФ"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV