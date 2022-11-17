Об этом сообщает BBC.

В феврале прошлого года огромный огненный шар озарил вечернее небо над городком Винчкомб в графстве Глостершир. После этого местные жители стали обнаруживать почерневшие каменные обломки.

В общей сложности было собрано более полукилограмма таких "камешков", которые были переданы ученым, после чего разосланы в лаборатории по всему миру для дальнейших исследований.

И вот, по словам ученых, только что опубликовавших первые результаты подробных анализов этого метеорита, им открылись удивительные подробности. Оказывается, метеорит нес в себе такую же воду, как на Земле. Это подкрепляет теорию о том, что ключевые химические компоненты, способствовавшие возникновению жизни, были принесены на нашу планету из космоса миллиарды лет назад.

По мнению некоторых ученых, молодая Земля была настолько горяча, что должна избавиться от большей части летучих соединений, включая воду. А если учесть, что около 70% ее поверхности сегодня покрыты океанами, то всю эту воду она должна была получить позже. Есть предположение, что она подверглась бомбардировке ледяными кометами, но их химический состав очень далек от сегодняшней земной воды.

Однако такие метеориты, как Винчкомбский (по научному – углистые хондриты), очень даже подходят на эту роль. Как говорят исследователи, вода составляла до 11% веса этого метеорита, и по соотношению разных типов атомов водорода она почти не отличается от земной воды.

К тому же тот факт, что этот метеорит подобрали менее чем через 12 часов после падения, свидетельствует о том, что он вряд ли успел впитать земную воду или другие местные элементы, так что все, что в нем содержится, он принес с собой из космоса. .

"Все остальные метеориты так или иначе были контаминированы в земной среде, но Винчкомбский уникален тем, что был очень быстро подобран, – объясняет один из авторов исследования, сотрудник Музея естествознания доктор Эшли Кинг. – Так что если не принимать во внимание образцы, полученные прямо на астероидах космическими зондами, у нас оказался идеальный образец.

Специалисты, изучавшие углерод- и азотсодержащие органические компоненты метеорита, включая аминокислоты, пришли к тому же выводу: именно такой химический состав нужен был бы для создания на Земле первых кирпичиков жизни.

Авторы исследования также высчитали и участок космоса, откуда мог прибыть метеорит. Снимки огненного хвоста, сделанные камерами внешнего наблюдения в Винчкомбе, позволили просчитать траекторию метеорита и вывели на внешний пояс астероидов между Марсом и Юпитером.

Последующие расчеты показали, что метеорит, скорее всего, образовался из поверхностного грунта, выбитого ударом какого-то космического тела из материнского астероида. Родившийся в результате такого потрясения космический объект отправился в сторону Земли, куда доставался через 200-300 тыс. лет.

"200-300 тысяч лет звучит как очень долгий термин, но с точки зрения геологии это лишь мгновение, говорит сотрудница NHM доктор Хелена Бейтс. - Углистым хондритам нужно добираться очень быстро, иначе они просто не сохранятся, потому что они очень хрупки и крошатся на части”.

К счастью для ученых, Винчкомбский метеорит смог вовремя добраться до нас и обещает обрадовать новыми открытиями: в ближайшее время к публикации будут подготовлены еще десятки посвященных ему работ.

"Можно гарантировать, что исследования этого объекта будут продолжаться годами, открывая новые тайны зарождения нашей Солнечной системы", – уверяет один из авторов нынешнего исследования доктор Люк Дейли из университета Глазго.

BBC также пишут, что один из обломков Винчкомбского метеорита был продан на аукционе по цене, в 120 раз выше, чем он был из чистого золота.

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