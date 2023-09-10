В Британии арестовали двух мужчин, шпионивших за парламентом в интересах Китая, - The Guardian
Премьер-министр Британии Риши Сунак выразил обеспокоенность премьер-министру Китая Ли Цяну по поводу вмешательства страны в работу британского парламента, после того как в Британии арестовали двух мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу Пекина
Об этом пишет The Guardian.
Риши Сунак провел незапланированную встречу с премьером Китая на саммите G20 в Дели спустя несколько часов после того, как стало известно об аресте в Британии двух мужчин, имевших связи с высокопоставленными депутатами от Консервативной партии Британии. Эти аресты произошли после нескольких громких предупреждений о китайском шпионаже в Великобритании.
"Конечно, я не могу комментировать детали текущего расследования, но, что касается моей встречи с премьер-министром Ли, я сказал очень конкретно и поднял ряд различных проблем. В частности, я сказал о моей очень серьезной обеспокоенности любым вмешательством в нашу парламентскую демократию, которое, очевидно, неприемлемо", - сказал Риши Сунак после встречи.
Он сообщил, что министры обсудили вопрос, где стороны имеют разногласия. Таким образом, Британия пытается защитить интересы и согласовать подход к Китаю с подходом союзников, таких как Америка, Австралия, Канада, Япония и другие, отмечает The Guardian.
Китайские СМИ сообщают: Ли сказал Сунаку, что обеим странам "необходимо должным образом разрешать разногласия и уважать основные интересы друг друга".
В последнее время в отношениях между двумя странами присутствовали признаки потепления.
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Вместе с тем Сунак не стал утверждать, что Китай представляет угрозу для Великобритании:
"Я не считаю разумной внешней политикой сокращение наших отношений с Китаем, который, в конце концов, является страной с полутора миллиардами людей, второй по величине экономикой и членом Совбеза ООН".
Премьер-министр Британии не исключал возможность приглашения Китая на его саммит по искусственному интеллекту позже в этом году, но конфликт по китайскому шпионажу в британском парламенте может нанести ущерб потеплению между странами, заключает The Guardian.
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