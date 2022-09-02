Об этом сообщают в отчете Генштаба ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях", – пишут в ВСУ.

В Беларуси проходят мероприятия контрольных проверок подразделений, а также подготовка к очередным военным учениям.

В Бресте обнаружена дислокация российских беспилотников, которые привлекаются к разведке приграничных районов Украины.

Сиверское направление

Россия содержит отдельные подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг обстрелял районы населенных пунктов Сеньковка, Хреновка, Каменская Слобода Черниговской области и Нововасильевка, Майское, Суходол, Новая Слобода Сумской области.

Слобожанское направление

Ситуация значительных изменений не претерпела. Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу возможности продвигаться вглубь территории нашего государства.

Харьковское направление

Противник обстрелял районы населенных пунктов Уды, Сосновка, Большие Проходы, Питомник, Руски Тишки, Черкаски Тишки, Петровка, Победа, Старый Салтов и Пришиб.

Совершил дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Лебяже. Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе населенного пункта Гусаровка.

2 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что среди планов российского агрессора – полный захват Донецкой области и удержание оккупированных территорий на Юге, Луганщине и Харьковщине.

По состоянию на вечер, 2 сентября, оккупанты вывезли всю военную технику с территории Запорожской атомной электростанции

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