В Бразилии в результате ливней погибли 36 человек
Сильный дождь вызвал наводнение и оползни в результате которых погибли 36 человек в северном бразильском штате Сан-Паулу, количество жертв может возрасти
Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на заявление правительства штата Сан-Паулу.
Известно о 35 погибших в городе Сан-Себастьян и 7-летней девочке в соседнем Убатубе.
Больше всего пострадали города Сан-Себастьяо, Убатуба, Ильябела и Бертиога, отменены карнавальные праздники. Жители находятся в состоянии стихийного бедствия. Спасатели пытаются найти среди завалов пропавших без вести.
"Нашим спасательным группам не удается добраться до нескольких мест, это хаотическая ситуация", – сказал мэр Сан-Себастьяо Фелипе Аугусто. Впоследствии добавил, что десятки людей считаются пропавшими без вести, а в городе из-за оползней разрушены 50 домов.
Аугусто опубликовал в социальных сетях несколько видео масштабных разрушений в своем городе, включая видео, на котором местные жители спасают ребенка на затопленной улице.
Правительство штата Сан-Паулу заявило, что количество осадков в регионе превысило 600 миллиметров за один день, что является одним из самых высоких показателей в Бразилии за столь короткий период.
Армия направила два самолета и спасательные группы в регион.
Жители передвигаются по небольшим лодкам, чтобы перевозить вещи и людей выше затоплений. Дорога, соединяющая Рио-де-Жанейро с портовым городом Сантос, была заблокирована оползнями и паводковыми водами.
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