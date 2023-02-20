Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на заявление правительства штата Сан-Паулу.

Известно о 35 погибших в городе Сан-Себастьян и 7-летней девочке в соседнем Убатубе.

Больше всего пострадали города Сан-Себастьяо, Убатуба, Ильябела и Бертиога, отменены карнавальные праздники. Жители находятся в состоянии стихийного бедствия. Спасатели пытаются найти среди завалов пропавших без вести.

"Нашим спасательным группам не удается добраться до нескольких мест, это хаотическая ситуация", – сказал мэр Сан-Себастьяо Фелипе Аугусто. Впоследствии добавил, что десятки людей считаются пропавшими без вести, а в городе из-за оползней разрушены 50 домов.

Аугусто опубликовал в социальных сетях несколько видео масштабных разрушений в своем городе, включая видео, на котором местные жители спасают ребенка на затопленной улице.